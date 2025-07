Alexander Zverev entrena con Toni Nadal en Mallorca tras terminar el Wimbledon

El tenista alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP, comenzó su preparación en la Rafa Nadal Academy en Mallorca, España. Está bajo la supervisión de Toni Nadal, exentrenador de Rafael Nadal. La visita de Zverev a las instalaciones ha generado sorpresa tras sus recientes declaraciones sobre problemas personales durante el torneo de Wimbledon.

Alexander Zverev, de 28 años, se entrenó en las canchas de la academia en Manacor. Allí Toni Nadal, quien guió a su sobrino Rafael a 16 de sus 22 títulos de Grand Slam, lidera los programas de formación. La sesión forma parte de la preparación del alemán para la temporada de canchas duras, que incluye el US Open, programado para agosto. La Rafa Nadal Academy, inaugurada en 2016, es reconocida por su infraestructura de primer nivel.

Alexander Zverev preocupó a sus seguidores

La presencia de Alexander Zverev en Mallorca llamó la atención tras sus comentarios en Wimbledon. Allí cayó en primera ronda ante el francés Arthur Rinderknech en un partido de cinco sets (7-6(7), 6-7(10), 6-3, 6-7(7), 6-4). Tras la derrota, el alemán expresó que enfrentaba “problemas a nivel mental” y se sentía “muy solo en la vida en general”. Estas declaraciones generaron preocupación entre sus seguidores y la prensa deportiva.

El tenista, nacido en Hamburgo, ha tenido una carrera destacada, con 22 títulos ATP, incluyendo las Finales ATP de 2018 y 2021. También ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, no ha logrado conquistar un título de Grand Slam, siendo su mejor resultado la final del US Open 2020. Su trabajo con Toni Nadal podría enfocarse en fortalecer su aspecto mental y táctico.

No ha dado declaraciones tras su llegada a Mallorca

La Rafa Nadal Academy ha sido un punto de encuentro para jugadores de élite, como Carlos Alcaraz, quien también entrena allí. La colaboración de Alexander Zverev con Toni Nadal, aunque no se ha confirmado si será a largo plazo, subraya la búsqueda del alemán por recuperar su mejor nivel tras un inicio de temporada irregular. Zverev no ha hecho declaraciones públicas desde su llegada a Mallorca, y su equipo se ha limitado a confirmar su presencia en la academia.