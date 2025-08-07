COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Espectáculos
Farándula

Álex Vizuete celebra la llegada de su hija Gia con un emotivo mensaje en redes

El actor Álex Vizuete compartió imágenes inéditas del proceso hacia la paternidad y expresó el amor que siente por su pareja y su familia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Álex Vizuete celebra la llegada de su hija Gia con un emotivo mensaje en redes
Vizuete también es padre de un niño.
Álex Vizuete celebra la llegada de su hija Gia con un emotivo mensaje en redes
Vizuete también es padre de un niño.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El tan esperado momento finalmente llegó para Álex Vizuete y su pareja, Givanna. Este jueves, el actor ecuatoriano anunció el nacimiento de su hija Gia a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. Allí mostró un carrusel de imágenes que resumen el camino recorrido hasta convertirse nuevamente en padre.

En las fotos, Vizuete recopiló momentos significativos como la prueba de embarazo, la revelación del género, los preparativos y el instante del parto. Las instantáneas, cargadas de emoción, dan cuenta de la alegría que vive la pareja en esta nueva etapa.

“Retrocediendo, solo me doy cuenta que Gia nació en un hogar lleno de tanto amor. Esto fuimos, esto somos y esto seguiremos siendo… Como amo nuestra historia, como te amo Givanna, baby Gia llegó”, escribió el artista junto a las imágenes. De inmediato recibió miles de comentarios y felicitaciones de seguidores y colegas.

La familia de Álex Vizuete crece

Gia es la segunda hija de Álex Vizuete. El intérprete ya es padre de un niño de ocho años, a quien también muestra de manera ocasional en sus publicaciones de Instagram y TikTok. En entrevistas previas, ha manifestado que la paternidad ha sido uno de los motores más importantes de su vida, y que esta nueva llegada representa una oportunidad para fortalecer aún más los lazos familiares.

Por su parte, Givanna ha preferido mantenerse alejada de la exposición mediática, pero Vizuete no ha dudado en destacar la admiración que siente por ella, describiéndola como una mujer de carácter firme, discreta y con un vínculo inquebrantable hacia la familia.

De la noticia al momento más esperado

El actor, recordado por sus participaciones en producciones televisivas nacionales, había revelado meses atrás que la llegada de su segunda hija estaba “a punto caramelo”. Desde entonces, sus seguidores han acompañado virtualmente cada paso del proceso, celebrando junto a él las buenas noticias.

La publicación en Instagram no solo mostró imágenes íntimas, sino que también permitió a Vizuete transmitir un mensaje de gratitud y amor, subrayando que la base de su hogar es el afecto mutuo y el compromiso. “Gia nació en un hogar lleno de amor”, repitió el actor en varios comentarios, reafirmando la importancia de criar a sus hijos en un ambiente de respeto y cariño.

Con la llegada de Gia, la familia Vizuete abre un nuevo capítulo en su historia, uno que promete estar marcado por la unión, el crecimiento y la felicidad compartida.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ocho personas enfrentan cargos por delincuencia organizada y tráfico de drogas, en El Oro

Dua Lipa incursionará en el mercado del fitness con productos de entrenamiento bajo su nombre

Ecuatoriana Kerlly Real se une al Parma tras su paso por Valencia

Condenan a cinco años de prisión por extorsión a funcionaria pública en La Libertad

Diego Spotorno defiende a influencers en “Los García” y cuestiona críticas al elenco

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ocho personas enfrentan cargos por delincuencia organizada y tráfico de drogas, en El Oro

Dua Lipa incursionará en el mercado del fitness con productos de entrenamiento bajo su nombre

Ecuatoriana Kerlly Real se une al Parma tras su paso por Valencia

Condenan a cinco años de prisión por extorsión a funcionaria pública en La Libertad

Diego Spotorno defiende a influencers en “Los García” y cuestiona críticas al elenco

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ocho personas enfrentan cargos por delincuencia organizada y tráfico de drogas, en El Oro

Dua Lipa incursionará en el mercado del fitness con productos de entrenamiento bajo su nombre

Ecuatoriana Kerlly Real se une al Parma tras su paso por Valencia

Condenan a cinco años de prisión por extorsión a funcionaria pública en La Libertad

Diego Spotorno defiende a influencers en “Los García” y cuestiona críticas al elenco

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO