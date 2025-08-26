Álex Palou, en el radar de Red Bull para formar dupla con Verstappen en 2026 en la Fórmula 1

El equipo Red Bull Racing ha puesto su atención en el piloto español Álex Palou como posible compañero de Max Verstappen para la temporada 2026 de Fórmula (F1). Esta información se ha dado a conocer según varios medios especializados en Estados Unidos. La escudería austriaca busca reforzar su alineación para mantenerse competitiva en el campeonato mundial. Por ello habría iniciado contactos preliminares con el actual campeón de IndyCar.

Álex Palou, de 28 años, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del automovilismo internacional. Esto tras conquistar el título de IndyCar en 2021 y 2024 con el equipo Chip Ganassi Racing. Su estilo de conducción, consistencia y capacidad para adaptarse a circuitos exigentes han llamado la atención de Red Bull. La escudería enfrenta la necesidad de encontrar un piloto que complemente el talento de Verstappen, actual tetracampeón del mundo.

Red Bull le apuesta a los talentos jóvenes

Fuentes cercanas al equipo señalan que las conversaciones con Palou están en una etapa inicial. El español, sin experiencia previa en Fórmula 1, representa una apuesta arriesgada pero atractiva debido a su trayectoria ascendente. Red Bull, conocido por su enfoque en el desarrollo de talentos jóvenes, ve en Palou una oportunidad para reforzar su proyecto a largo plazo.

El interés en Palou surge en un contexto de incertidumbre para Red Bull respecto a su segundo asiento. Sergio Pérez, actual compañero de Verstappen, ha enfrentado críticas por su desempeño en 2024 y 2025, lo que ha llevado a la escudería a explorar otras opciones. Entre los nombres que han sonado están Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda y ahora el español, cuya versatilidad en monoplazas lo convierte en un candidato viable.

Álex Palou está enfocado en defender su título en IndyCar.

El automovilismo español celebra la posibilidad de que Palou llegue a la máxima categoría, un hito que no se logra desde Fernando Alonso. Sin embargo, expertos advierten que el salto de IndyCar a Fórmula 1 requiere una adaptación técnica y física significativa, especialmente en circuitos europeos. Red Bull no ha emitido declaraciones oficiales sobre las negociaciones, y Palou se mantiene enfocado en defender su título en IndyCar.

Las próximas semanas serán clave para determinar si el español dará el salto a la Fórmula 1, un movimiento que podría redefinir su carrera y el panorama del automovilismo español. Álex Palou, nacido en Sant Antoni de Vilamajor, España, ha sido el primer piloto no estadounidense en ganar la IndyCar desde 2010. Su posible llegada a Red Bull lo posicionaría como una figura clave en el regreso de España a la élite del automovilismo mundial.