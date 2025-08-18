Alerta en Guayaquil por hallazgo de tacos de dinamita en las inmediaciones del Cuartel Modelo

Una alerta por la presencia de explosivos movilizó a la Policía en el Cuartel Modelo, ubicado en el norte de Guayaquil. Aproximadamente a las 18h30 del domingo, moradores del sector descubrieron un bulto sospechoso en una esquina, a pocos metros del cuartel policial de la zona 8. Al revisarlo se percataron que contenía tres tacos de dinamita. El hallazgo generó una rápida respuesta de las autoridades para garantizar la seguridad.

Tras recibir el aviso de los ciudadanos, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar y cerraron una de las calles cercanas para facilitar las labores de investigación. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de la unidad de Criminalística realizaron las pericias correspondientes. Según los análisis preliminares, los artefactos explosivos no habían sido activados, lo que permitió su retiro sin incidentes.

Cuartel Modelo se activó en cuestiones de seguridad

Las autoridades descartaron un riesgo inmediato para la población. Actualmente, la Policía Nacional revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector para identificar a las personas responsables de abandonar los tacos de dinamita. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni información oficial sobre los motivos detrás del incidente.

El hallazgo de explosivos en Guayaquil, una de las ciudades más pobladas de Ecuador, ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana. En los últimos años, la urbe ha enfrentado un aumento de hechos violentos relacionados con el crimen organizado, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los operativos en zonas estratégicas.

A la ciudadanía, mantener la calma

La cercanía del incidente al cuartel policial de la Zona 8 o conocido como Cuartel Modelo, añade relevancia al caso. No se descarta que podría tratarse de un mensaje amenazante dirigido a las fuerzas del orden. Las investigaciones continúan para determinar el origen de los explosivos y las circunstancias en las que fueron abandonados. La Policía Nacional no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles sospechosos o hipótesis,

Se espera que los análisis de las grabaciones de seguridad aporten pistas relevantes. Mientras tanto, las autoridades han instado a la ciudadanía a mantener la calma y reportar cualquier objeto o actividad sospechosa. Este incidente refuerza la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en Guayaquil, especialmente en áreas sensibles como el norte de la ciudad, donde la presencia policial es constante. (17)