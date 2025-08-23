Alerta de oleaje en Ecuador: Inocar advierte sobre mar agitado del 23 al 25 de agosto

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) ha emitido una alerta por condiciones de mar muy agitado en las costas continental e insular del país, que se extenderán desde hoy hasta el lunes 25 de agosto del 2025. Esta situación se debe a la llegada de oleajes provenientes del suroeste del Pacífico, coincidiendo con un período de aguaje que durará hasta el 26 de agosto.

Mar agitado: detalles del boletín oceanográfico

Según el boletín oceanográfico, a partir hoy, las condiciones empeorarán, clasificado como el máximo nivel de amenaza para las zonas costeras. En este escenario, se esperan olas con alturas mínimas de 0,8 a 1,1 metros y máximas que podrían llegar hasta los 3,4 metros.

El oleaje provendrá de direcciones sur-suroeste y oeste-suroeste, afectando a Esmeraldas, Manabí, Santa Elena-Guayas, El Oro y Galápagos. Este fenómeno podría generar olas medias y altas con mayor energía, presencia de resacas en zonas de rompientes, un aumento y ascenso del nivel del mar asociado al aguaje máximo, y períodos altos. Además, existe la posibilidad de corrientes de resaca moderadas a fuertes, lo que representa un peligro para actividades marítimas.

Inocar: recomendaciones y precauciones

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente para navegantes, pescadores artesanales, deportistas y turistas en las playas. Se insta a evitar actividades en el mar durante estos días y respetar las señalizaciones en las zonas costeras para prevenir accidentes. El Inocar enfatiza que, aunque el mar muy agitado presenta un nivel medio de amenaza en general, la conjunción con el aguaje eleva el riesgo de inundaciones menores o erosión en áreas vulnerables.

Monitoreo y fuentes de información

Este tipo de alertas son comunes en la temporada, pero el Inocar monitorea constantemente las condiciones para emitir actualizaciones. Para más detalles, se puede consultar el sitio web oficial del instituto o sus canales en redes sociales. La población debe mantenerse informada y preparada ante posibles impactos en la navegación y el turismo.