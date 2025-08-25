Alejandro Eder, alcalde de Cali denuncia plan de atentado del EMC de las FARC

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, denunció este domingo 24 de agosto que la Columna ‘Jaime Martínez’ del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, liderada por alias Iván Mordisco, planea atentar contra su vida. El anuncio ocurre tras el ataque con explosivos contra una base militar en esta ciudad. Dejó seis muertos y 78 heridos, de acuerdo con las autoridades.

Alejandro Eder explicó que la amenaza es conocida desde hace semanas y atribuyó al mismo grupo armado la intención de seguir atentando contra la población civil. “Los mismos terroristas que quieren asesinar al alcalde buscan seguir asesinando caleños”, declaró en entrevista con Caracol Radio.

Amenazas contra autoridades locales

El mandatario local aseguró que se mantiene firme y reiteró su pedido al Gobierno nacional para reforzar la seguridad en Cali y el Valle del Cauca. “Seguiré insistiendo para que nos envíen a la mayor brevedad los soldados y policías que estamos pidiendo”, manifestó Alejandro Eder.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que también es objeto de amenazas por parte del mismo grupo armado. En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), agradeció a la inteligencia militar y policial por las medidas de protección que resguardan su vida. “La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad, seguiré firme cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle”, afirmó.

Atentados recientes en Colombia

El anuncio de las amenazas ocurre pocos días después del ataque con explosivos contra una base militar en Cali. El hecho, atribuido a la Columna ‘Jaime Martínez’ del EMC, dejó seis uniformados muertos y cerca de 80 heridos, en uno de los atentados más graves registrados este año en el suroccidente del país.

A la par, las autoridades investigan el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional especializado en operaciones antidroga en Amalfi, Antioquia. Según el reporte oficial, la acción fue perpetrada por el Frente 36 del EMC de las FARC, dejando como saldo doce policías fallecidos y varios heridos.

Contexto del EMC de las FARC

El Estado Mayor Central de las FARC, conformado por disidencias que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, mantiene presencia en distintas regiones del país. Especialmente en zonas con corredores estratégicos del narcotráfico. La Columna ‘Jaime Martínez’ opera en el Valle del Cauca y el Cauca, y es señalada de estar detrás de múltiples ataques contra la fuerza pública y comunidades.

Alias Iván Mordisco, líder del EMC, considerado uno de los principales objetivos de las autoridades colombianas. Su facción se ha convertido en una de las estructuras más activas y violentas, responsable de atentados, hostigamientos y asesinatos selectivos en varias regiones.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno nacional ha manifestado que fortalecerá la seguridad en Cali y el Valle del Cauca tras los recientes hechos. Sin embargo, autoridades locales insisten en acelerar el envío de tropas y personal policial para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

El Ministerio de Defensa confirmó que se adelantan investigaciones para identificar a los responsables de los ataques. Y reforzar las medidas de inteligencia y protección para funcionarios públicos y comunidades en riesgo.

Los recientes episodios reflejan el incremento de la violencia de las disidencias de las FARC, que han intensificado sus acciones en distintos puntos del país. Poniendo en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta Colombia en medio de los esfuerzos de paz parcial con algunos grupos armados.