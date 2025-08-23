Al-Nassr de Cristiano Ronaldo perdió la Supercopa de Arabia Saudita 2025 ante el Al-Ahli

Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, cayó 5-3 en penales ante Al-Ahli en la final de la Supercopa de Arabia Saudita de 2025. El encuentro se disputó este sábado 23 de agosto en el Hong Kong Stadium. A los empates se llegó tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, prolongando la sequía de títulos del astro portugués en el fútbol saudí. El partido enfrentó a dos de los clubes más destacados del fútbol saudí.

Ronaldo abrió el marcador al minuto 41 con un penal, alcanzando su gol número 100 con Al-Nassr, pero Franck Kessié empató para Al-Ahli antes del descanso. En la segunda mitad, Marcelo Brozović adelantó nuevamente al Al-Nassr al minuto 82. Sin embargo, Roger Ibañez igualó el score al 89, forzando la definición por penales. El portero Édouard Mendy detuvo el disparo de Abdullah Al Khaibari, asegurando el triunfo de Al-Ahli por 5-3.

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo cayó en los penales

El partido, que enfrentó a dos de los clubes más destacados del fútbol saudí, mostró la intensidad del torneo. Al-Nassr llegó a la final tras vencer 2-1 a Al-Ittihad en semifinales, con goles de Sadio Mané y João Félix, este último asistido por Ronaldo. A pesar de jugar con un hombre menos tras la expulsión de Mané, el equipo de Ronaldo llegó a la final. Por su parte, Al-Ahli se aseguró su lugar al golear 5-1 a Al-Qadsiah.

Desde su llegada a Al-Nassr en 2023, Cristiano Ronaldo, quien firmó un contrato hasta 2027, no ha conseguido títulos oficiales, pese a su destacado rendimiento goleador. El equipo ha perdido tres finales: la Copa del Rey 2023-24, la Supercopa 2024 y ahora la edición 2025. A sus 40 años, el portugués sigue siendo una figura clave, pero la falta de trofeos colectivos permanece como un desafío.

La final se disputó en Hong Kong

La Supercopa de Arabia Saudita 2025, disputada en Hong Kong, reunió a los principales clubes del país, aunque sufrió modificaciones en su formato. Al-Ittihad, campeón de la Saudi Pro League y la Copa del Rey 2024-25, abrió una plaza extra al ganar ambos torneos. La renuncia de Al-Hilal, subcampeón de liga, por conflictos de calendario tras el Mundial de Clubes, permitió la inclusión de Al-Ahli, que se alzó con el título.