Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con 10 jugadores, derrotó 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema y avanza a la final de la Supercopa de Arabia

En un vibrante encuentro disputado en Hong Kong, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se impuso 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema, asegurando su pase a la final de la Supercopa de Arabia Saudita. A pesar de jugar con un hombre menos durante gran parte del partido, el equipo de Riad demostró garra y efectividad para superar a un rival de peso y mantenerse en la pelea por el título.

El partido comenzó con intensidad. A los 10 minutos, Sadio Mané abrió el marcador para Al Nassr con un potente remate tras un preciso centro de Marcelo Brozovic, encendiendo la ilusión de los hinchas. Sin embargo, la alegría duró poco, pues a los 16 minutos, Steven Bergwijn empató para el Al Ittihad con una gran jugada asistida por Moussa Diaby, equilibrando el encuentro.

Al Nassr comandado al triunfo por Cristiano Ronaldo

El panorama se complicó para Al Nassr a los 25 minutos, cuando Mané vio la tarjeta roja directa por una dura acción sobre el arquero Hamed Al-Shanqiti. Con un jugador menos, el equipo dirigido por Jorge Jesús enfrentó un desafío mayúsculo ante un Al Ittihad comandado por Laurent Blanc, que buscaba aprovechar su ventaja numérica. Pese a ello, Al Nassr mantuvo el orden defensivo y resistió los embates del rival, que no supo capitalizar su superioridad.

En el segundo tiempo, la calidad individual marcó la diferencia. A los 61 minutos, un pase en profundidad encontró a Cristiano Ronaldo, quien, con su habitual visión de juego, asistió a João Félix para que definiera a portería vacía. El gol, el primero del exjugador de Atlético de Madrid y Barcelona con la camiseta de Al Nassr, desató la euforia en el equipo y silenció a los hinchas del Al Ittihad. Félix estuvo cerca de ampliar la ventaja en dos ocasiones más. Primero, el VAR anuló un gol suyo por una falta previa de Ronaldo, y luego el poste le negó otra celebración. A pesar de estos reveses, Al Nassr mantuvo la compostura y defendió con solidez hasta el pitazo final, asegurando una victoria épica.

No renunció al ataque

El Al Ittihad, por su parte, no encontró respuestas claras en ataque, y Benzema, aunque activo, no logró desequilibrar como en sus mejores días. La falta de efectividad condenó al equipo de Jeddah, que quedó eliminado de la competición. Con este triunfo, Al Nassr, subcampeón de la Supercopa en 2024, se medirá el próximo sábado al ganador de la semifinal entre Al Ahli y Al Qadisiya, con el objetivo de alzar el trofeo que se les escapó el año pasado.

Cristiano Ronaldo, figura clave en la victoria, buscará liderar a su equipo hacia la gloria en un torneo que promete emociones fuertes. La Supercopa de Arabia Saudita, jugada por primera vez en Hong Kong, continúa consolidándose como un escaparate del talento y la competitividad del fútbol saudí, con Al Nassr demostrando que, incluso en inferioridad, su ambición sigue intacta.