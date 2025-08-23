Al menos cinco muertos en accidente de autobús turístico en Nueva York, Estados Unidos

Un autobús turístico con 54 pasajeros volcó en la autopista Interestatal 90, cerca de Pembroke, Nueva York, Estados Unidos, dejando al menos cinco muertos y múltiples heridos. El vehículo, que regresaba a la ciudad de Nueva York tras una visita a las cataratas del Niágara, perdió el control por causas aún bajo investigación, según informaron las autoridades locales. Los pasajeros, en su mayoría de nacionalidad india, china y filipina, fueron atendidos por equipos de emergencia, y algunos heridos ya fueron dados de alta.

El accidente ocurrió en una zona de alta densidad de tráfico, a unos 40 kilómetros al este de Búfalo. El portavoz de la Policía Estatal de Nueva York, James O’Callaghan, explicó que el autobús “se desvió hacia la mediana y, al corregir en exceso, terminó en una zanja”. Varias personas quedaron atrapadas en el vehículo, mientras que otras fueron expulsadas, agravando las lesiones debido a que muchas no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Respuesta de emergencia y asistencia

Equipos de rescate, incluidas ambulancias y helicópteros médicos, acudieron al lugar para trasladar a los heridos a hospitales cercanos, como el Erie County Medical Center (ECMC), que recibió al menos 16 víctimas. La presidenta de Mercy Flight, Margaret Fiorentino, confirmó que se trasladaron aproximadamente 20 heridos, incluidos dos menores. Intérpretes fueron desplegados para asistir a los pasajeros, principalmente de origen indio, chino y filipino, facilitando la comunicación con los servicios de emergencia.

Las autoridades descartaron inicialmente fallos mecánicos o consumo de sustancias por parte del conductor como causas del accidente. “Se cree que el conductor se distrajo, perdió el control y corrigió en exceso”, indicó el agente Andre Wray en una rueda de prensa. El conductor, quien sobrevivió y está en buen estado, colabora con la investigación, y no se han presentado cargos en su contra.

Accidentes en transitada vía

La Interestatal 90, una autopista transcontinental que atraviesa varios estados, es conocida por su alto flujo de tráfico. Este accidente se suma a otros incidentes en la región. En 2023, Nueva York implementó una ley que exige el uso de cinturones de seguridad en autobuses chárter fabricados después de noviembre de 2016. Sin embargo, no se ha confirmado si este vehículo cumplía con dicha normativa.

La gobernadora Kathy Hochul expresó en su cuenta de X que su equipo coordina con las autoridades locales para brindar asistencia a los afectados. La autoridad calificó el suceso como un “trágico accidente”.