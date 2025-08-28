Agónico gol de Harry Kane clasifica al Bayern Múnich en la DFB-Pokal

El Bayern Múnich derrotó 3-2 al Wehen Wiesbaden, equipo de tercera división, en la primera ronda de la Copa de Alemania (DFB-Pokal) el miércoles 27 de agosto de 2025. El triunfo se selló gracias a un gol en el minuto 94 de Harry Kane, quien evitó la prórroga y aseguró el pase a la siguiente fase.

Un rival modesto que complicó al gigante bávaro

Aunque el Bayern partía como amplio favorito, el encuentro en Wiesbaden mostró las dificultades del conjunto dirigido por Vincent Kompany. El Wehen Wiesbaden, con un planteamiento táctico ordenado, no se dejó intimidar y aprovechó los espacios que dejaba el equipo bávaro.

El Bayern se adelantó en el marcador, pero el rival reaccionó con presión en el mediocampo y transiciones rápidas que incomodaron la defensa muniquesa. El partido permaneció abierto hasta el tramo final, lo que generó tensión entre jugadores y aficionados del club más laureado de Alemania. Las estadísticas del encuentro reflejan la resistencia del conjunto local: pese a que el Bayern tuvo mayor posesión y remates. El Wehen respondió con efectividad en sus llegadas.

Harry Kane, el salvador

Cuando el compromiso parecía encaminado a la prórroga, el delantero inglés Harry Kane apareció en el minuto 94 para marcar el tanto decisivo. El gol significó la clasificación del Bayern y evitó un resultado histórico que habría sido una de las sorpresas más grandes en la historia reciente de la DFB-Pokal.

Kane, fichado en 2023 como uno de los refuerzos más importantes del fútbol alemán, reafirmó su rol de goleador determinante en partidos clave. Con este tanto, acumula cifras positivas en el inicio de la temporada 2025/2026. “El objetivo era ganar y avanzar, aunque sabemos que debemos mejorar”, declaró Kane tras el encuentro, reconociendo que el Bayern tiene ajustes pendientes para consolidar su rendimiento.

Un debut con dudas

El triunfo permite al Bayern avanzar a la segunda ronda, pero dejó preocupaciones en la hinchada y el cuerpo técnico. La fragilidad defensiva y la dificultad para controlar el ritmo del partido evidencian que el equipo aún no encuentra la solidez esperada bajo el mando de Kompany.

En las últimas temporadas, el Bayern ha sido criticado por su desempeño en torneos de eliminación directa. En 2024, fue eliminado sorpresivamente en la Copa por el Saarbrücken, otro club de tercera división. Este antecedente da más relevancia al ajustado triunfo sobre el Wehen, que volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad del campeón alemán ante rivales de menor jerarquía.