COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Nacional

Adolescente muere por disparo de escopeta en comunidad de Tena

Una adolescente de 16 años murió en la comunidad El Progreso, Tena, tras recibir un disparo de escopeta presuntamente accidental, mientras regresaba de una jornada laboral.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Tragedia en Tena: adolescente fallece tras manipulación de un arma durante jornada de trabajo
Tragedia en Tena: adolescente fallece tras manipulación de un arma durante jornada de trabajo

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

La tarde de ayer, jueves 14 de agosto de 2025, en la comunidad El Progreso, parroquia Chontapunta del cantón Tena, murió la adolescente Shirley Anahí Tanguila Aguinda, de 16 años, tras recibir un disparo de escopeta. El arma era manipulada por su pareja, un joven de 17 años, quien fue aislado por la Policía Nacional como presunto responsable de la tragedia.

Los hechos en la comunidad El Progreso

De acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (DINASED), la joven retornaba a su hogar acompañada de su pareja luego de una jornada de trabajo comunitario. Durante el trayecto, el adolescente manipulaba una escopeta, que utilizaba con fines de cacería.

La hipótesis inicial señala que el arma se disparó de forma accidental, impactando contra Shirley Anahí. Pese a los intentos de auxilio, la joven murió en el lugar del hecho, generando conmoción en la comunidad.

Los pobladores de la parroquia Chontapunta informaron que el uso de armas de fuego para cazar animales es una práctica recurrente en las zonas rurales de la Amazonía, lo que aumenta los riesgos de incidentes fatales como el ocurrido.

Proceso legal y aislamiento del adolescente

El adolescente de 17 años fue trasladado por agentes de la Policía Nacional y puesto a órdenes de la autoridad competente. Aunque el caso se encuentra en etapa investigativa, la Fiscalía tipificó inicialmente el hecho como homicidio.

El cuerpo de Shirley Tanguila fue trasladado a la morgue del cantón Tena para la autopsia médico-legal, cuyo informe permitirá determinar las causas exactas de la muerte y reforzar la investigación.

El joven quedó en calidad de aislado, medida aplicada a menores de edad procesados por delitos, mientras se define su situación legal en el marco del Código de la Niñez y Adolescencia.

Investigación de la DINASED y Fiscalía

La DINASED recopila evidencias para establecer si se trató de un accidente o si existieron elementos de negligencia en la manipulación del arma.

La Fiscalía General del Estado asumió el caso y abrió la respectiva instrucción fiscal. El organismo deberá determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente, además de identificar el origen legal o ilegal del arma utilizada.

Contexto del uso de armas en la Amazonía

En la región amazónica ecuatoriana, especialmente en comunidades rurales, es común el uso de armas de fuego para cacería de subsistencia. Sin embargo, la falta de controles estrictos, capacitación en manejo seguro y supervisión aumenta la posibilidad de accidentes.

Casos similares se han registrado en provincias amazónicas como Napo, Pastaza y Morona Santiago, donde el acceso a escopetas es frecuente entre los habitantes. Las autoridades de seguridad han insistido en la necesidad de reforzar programas de prevención y control de armas en estas zonas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Viaje frustrado: así una pareja española quedó varada en el aeropuerto por confiar en ChatGPT

Empresa china ofrece recompensas económicas a trabajadores por perder peso

Palacios y Caicedo lideran a Católica y Libertad en duelo clave por el hexagonal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Viaje frustrado: así una pareja española quedó varada en el aeropuerto por confiar en ChatGPT

Empresa china ofrece recompensas económicas a trabajadores por perder peso

Palacios y Caicedo lideran a Católica y Libertad en duelo clave por el hexagonal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Viaje frustrado: así una pareja española quedó varada en el aeropuerto por confiar en ChatGPT

Empresa china ofrece recompensas económicas a trabajadores por perder peso

Palacios y Caicedo lideran a Católica y Libertad en duelo clave por el hexagonal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO