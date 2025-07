ADN respalda a Ferdinan Álvarez ante señalamientos de corrupción en caso Metástasis

La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) expresó su respaldo al asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, tras ser señalado por Xavier Jordán, procesado en el caso Metástasis, en un video difundido en redes sociales que lo vincula a una presunta red de corrupción hospitalaria. El comunicado de ADN, emitido este miércoles 23 de julio, rechaza los señalamientos como “ataques de sectores políticos identificados con organizaciones criminales” y reafirma su apoyo a Álvarez en el proceso de fiscalización del sistema de salud pública.

En el video, Jordán, prófugo de la justicia, cuestiona a Ferdinan Álvarez, por usar el testimonio de Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción, en la investigación sobre irregularidades en hospitales durante la pandemia de 2020. Jordán, quien alega haberle regalado un reloj a Ferdinan Álvarez, exigió comparecer telemáticamente ante la Comisión de Fiscalización para ejercer su derecho a la réplica. Esto, tras ser acusado por Salcedo de financiar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y participar en redes de corrupción hospitalaria. Ferdinan Álvarez exmiembro de Revolución Ciudadana (RC), no ha respondido a la prensa desde la difusión del video.

La bancada de ADN anunció su respaldo hacia Álvarez

ADN, en su comunicado, afirmó que el sistema de salud ecuatoriano ha sido “saqueado por redes de corrupción” durante más de una década, especialmente durante la pandemia. El legislador Adrián Castro (ADN) destacó que Álvarez necesita el respaldo del presidente Daniel Noboa y de la bancada para continuar la fiscalización. “No cederemos ante las mafias políticas”, señaló, calificando los ataques como un intento mediático de deslegitimar la labor de la comisión. Castro aclaró que la comparecencia de Salcedo, solicitada por su abogado, no aportó pruebas útiles. Por ello, Ferdinan Álvarez suspendió el debate hasta recibir documentación.

La legisladora Nataly Morillo (ADN) enfatizó que la bancada no dará tribuna a prófugos como Jordán. Este no ha presentado pruebas, a diferencia de Salcedo, que está preso y enfrentando a la justicia. Morillo indicó que la comisión espera la documentación prometida por Salcedo, cuyo plazo vence el 26 de julio, para decidir los próximos pasos en la fiscalización. “Creemos en Ferdinan Álvarez y no caeremos en el relato de los prófugos”, afirmó.

Los cuestionamientos de la Revolución Ciudadana

Franklin Samaniego, de Revolución Ciudadana, demandó transparencia en el caso y cuestionó que las acusaciones se centren en el pasado, pero no en eventos recientes. “Cuando aparece el nombre de Ferdinan Álvarez, se extiende una cortina de humo”, señaló, instando al asambleísta a esclarecer los hechos. Carmen Tiupul, de Pachakutik, afirmó que su movimiento no respaldará a personas sin seguir el debido proceso y que Álvarez debe presentar explicaciones claras.

El caso Metástasis, que investiga redes de corrupción vinculadas al crimen organizado, ha generado controversia en la Asamblea Nacional. Allí la Comisión de Fiscalización desempeña un rol clave en la supervisión del sistema de salud. Las acusaciones contra Álvarez han intensificado el escrutinio sobre la transparencia en el legislativo y el manejo de casos de corrupción.