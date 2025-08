Adamari López admite haber contratado un investigador privado para descubrir infidelidad

La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López confesó en su podcast Ada y Chiqui de show, transmitido por YouTube, que contrató a un investigador privado. Lo hizo para confirmar una infidelidad en una relación pasada. En la revelación, hecha durante una conversación sobre confianza en pareja, detalló todo. Contó cómo obtuvo pruebas como fotos y videos que le permitieron tomar una decisión informada para terminar la relación.

López, de 54 años, explicó que no se considera celosa por naturaleza, pero actúa cuando hay motivos. “Si alguien me da motivos, soy celosa y para tomar una decisión certera, correcta y bien pensada hay que averiguar todas las fuentes. Uno tiene que tener y reunir todas las pruebas porque si no siempre uno es la loca”, afirmó en el episodio.

Adamari López con más de 30 años de trayectoria

La copresentadora del programa Desiguales de Univision enfatizó la importancia de contar con evidencias para evitar inseguridades y actuar con firmeza. “Una vez reunidas todas esas pruebas, para no generar más inseguridad y falta de empatía para mí misma, salgo de la relación”, añadió. Con una carrera de más de tres décadas, Adamari López es conocida por su trabajo en telenovelas como Amigas y rivales y Gata salvaje.

Su apertura sobre temas personales, como su vida amorosa y su lucha contra el cáncer de mama en 2005, la ha convertido en una figura cercana para el público hispano. Actualmente, Adamari López comparte contenido en plataformas digitales, incluyendo su podcast junto a Karina Banda. Allí abordan temas de relaciones, familia y superación personal.

No especificó a cuál de sus relaciones se refería

La confesión de López se suma a un contexto más amplio en el que figuras públicas han visibilizado los desafíos de las relaciones personales bajo el escrutinio mediático. En los últimos años, celebridades como Shakira y Piqué han enfrentado escándalos de infidelidad que han generado debates sobre la privacidad y la confianza en pareja. La presentadora no especificó la relación a la que se refiere ni el momento exacto del incidente.

La declaración de López ha generado reacciones en redes sociales, donde sus seguidores destacan su honestidad y fortaleza. La actriz continúa enfocada en su carrera y en su rol como madre de su hija Alaïa, de diez años. La actriz es una de las amigas más cercanas de la actriz y presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, conocida cariñosamente como «Caramelo«.