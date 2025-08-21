Accidente en El Oro deja un fallecido y cinco heridos; alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, estaba en uno de los vehículos

El alcalde de Nabón y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Patricio Maldonado, se vio involucrado en un choque múltiple registrado la mañana de este jueves en la vía Santa Rosa – Machala, a la altura del sector conocido como la “Y del Enano”. Aunque el funcionario y su equipo resultaron ilesos, el siniestro dejó un saldo de una persona fallecida y al menos cinco heridos, según información preliminar.

Un viaje oficial que casi termina en tragedia

El accidente ocurrió alrededor de las 11h20, cuando el alcalde Maldonado se dirigía hacia la ciudad de Loja como parte de una agenda oficial. En ese momento, un vehículo particular intentó incorporarse a la carretera Panamericana desde la conexión con la parroquia Buenavista, siendo impactado por un camión bananero que circulaba en sentido sur-norte.

El choque provocó una reacción en cadena, en la que se vieron involucrados al menos cuatro vehículos, incluyendo un automóvil negro que funcionaba como taxi informal y la camioneta institucional de la AME. Este último vehículo no recibió daños de consideración, según confirmaron las autoridades locales.

Víctima mortal: conductor de taxi informal

El más afectado en el accidente fue Jinson Gaona, conductor de un taxi informal que operaba entre Huaquillas y Machala. El impacto dejó al hombre atrapado dentro del vehículo, siendo necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos para su liberación. Gaona fue trasladado de urgencia a una casa de salud, pero falleció horas después, confirmó personal médico.

En tanto, cinco personas más resultaron con heridas de diversa gravedad, incluyendo ocupantes del resto de los vehículos. Todos fueron atendidos por equipos de emergencia prehospitalaria y trasladados a centros de salud en Santa Rosa y Machala.

Testimonio del alcalde de Nabón

Tras el suceso, el alcalde Patricio Maldonado ofreció declaraciones a los medios locales. “Estábamos yendo hacia Santa Rosa y de repente escuchamos el golpe del camión. Sentimos el impacto y nos detuvimos. Por fortuna, ninguno de nosotros sufrió lesiones”, explicó visiblemente afectado por lo ocurrido.

El testimonio del funcionario refleja el nivel de conmoción vivido en el momento, pese a que su vehículo no fue impactado directamente. Tanto él como su equipo fueron evacuados del lugar minutos después por seguridad.

Autoridades investigan causas del siniestro

Las unidades de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la Policía Nacional acudieron al sitio para realizar el levantamiento de información y establecer responsabilidades. Las primeras hipótesis apuntan a una incorporación indebida por parte de uno de los conductores como desencadenante del accidente.

El sector de la “Y del Enano”, donde ocurrió el hecho, ha sido escenario de otros accidentes debido a su alta circulación vehicular y la falta de señalización adecuada, lo que ha llevado a ciudadanos y autoridades a exigir mejoras viales.

Alcalde de Nabón, presidente de la AME

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) agrupa a los alcaldes del país y su presidente, Patricio Maldonado, se encontraba cumpliendo agenda institucional al momento del incidente. Este tipo de desplazamientos son frecuentes en su calidad de representante de los gobiernos locales.

El caso vuelve a poner en debate los riesgos del tránsito interprovincial en carreteras con altos índices de siniestralidad, así como la presencia de transporte informal que, aunque cubre rutas desatendidas, también opera sin regulaciones de seguridad. (12)