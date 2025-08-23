Abierto de Estados Unidos 2025: Todo lo que necesitas saber sobre el último Grand Slam del año

Este año, el evento se extenderá a 15 días, comenzando por primera vez un domingo 24 de agosto, a diferencia de su tradicional inicio en lunes, alineándose con el Abierto de Australia y el Abierto de Francia. Wimbledon permanece como el único Grand Slam de 14 días.
One (in the) World Observatory. pic.twitter.com/N5OplKbUCT
— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
Campeones defensores y jugadores destacados
Otros nombres relevantes incluyen a Novak Djokovic, quien aspira a lograr su 25º título de Grand Slam, un récord histórico, y a Venus Williams, que regresa al circuito a los 45 años.
Formato y calendario del torneo
Premios y cobertura mediática del Abierto de Estados Unidos
En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de ESPN, ESPN2 y ABC, con transmisiones en los tres domingos del torneo. En España, los partidos se podrán seguir por Movistar Plus+, mientras que en Latinoamérica, ESPN2 y Disney+ ofrecerán la señal en vivo.