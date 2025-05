Central El Salitral: Progen revela avances y obstáculos financieros en su construcción

La empresa estadounidense Progen solicitó a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) cambios en la forma de pago y expresó su preocupación por una posible terminación unilateral de su contrato en Quevedo, esto el viernes 30 de mayo de 2025 en el marco de una visita a la central termoeléctrica de El Salitral, al oeste de Guayaquil, con el objetivo de resolver los problemas de liquidez que obstaculizan la culminación de sus proyectos energéticos y evitar un arbitraje internacional.

Central El Salitral

La empresa Progen organizó una visita a la central termoeléctrica de El Salitral, ubicada al oeste de Guayaquil. El director de proyectos, José Walter, detalló problemas de liquidez y falta de respuestas de Celec EP. Estos factores obstaculizan la culminación de sus dos proyectos en Ecuador. La planta de 100 megavatios de El Salitral reporta un avance del 90%. El proyecto se adjudicó por USD 99 millones. Forma parte de las contrataciones de emergencia del Gobierno Nacional para paliar la crisis de apagones de finales de 2024.

La casa de máquinas de la central ya cuenta con los 29 generadores instalados. Todavía tienen su embalaje de carga. Se instalaron también tres megatanques con capacidad combinada de 400.000 galones de combustible. Estos esperan pruebas finales y aún no tienen conexiones. Sin embargo, restan por completar conexiones eléctricas. Se deben instalar transformadores, tuberías de combustible, sistemas de soporte y encendido eléctrico. Adicionalmente, falta la llegada e instalación de un transformador de alta potencia desde China. Este equipo está valorado en más de USD 1 millón. Este componente podría arribar en un mes, según Progen, si se resuelve el cuello de botella financiero que impide su traslado.

Solicitud de cambios en esquema de pagos

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) pagó USD 69,5 millones en noviembre de 2024. Esto corresponde al 70% del valor del proyecto de El Salitral. El contrato prevé un segundo pago del 20% con el comisionado (o inicio de pruebas). Un tercer hito de desembolso del 10% restante ocurre con la operación comercial. Según la firma, el primer pago solo cubre el valor de los 29 generadores. Progen busca ahora que Celec EP apruebe modificaciones en el cronograma de entrega y en el esquema de pagos de sus dos proyectos. Esto se ha hecho con otros contratistas de centrales como la de Esmeraldas.

La solicitud de modificación de las condiciones se realizó hace dos meses. Se debió a dificultades técnicas, administrativas y logísticas que retrasaron el proyecto. Hasta ahora, no han recibido respuesta. José Walter detalló que no se pide un anticipo. Solo se solicita pagar contra entrega de componentes. Si entregan tanques, quieren que se paguen los tanques. Si entregan plataformas, quieren que se cancelen. Sugirió que dificultades de liquidez impiden movilizar componentes claves del sistema. De resolverse los obstáculos, la planta podría estar operativa entre el 15 y el 20 de agosto. Esto sería justo antes del estiaje, la temporada de sequías. Esta podría afectar nuevamente la producción de energía hidroeléctrica del país.

Preocupación por contrato en Quevedo

El proyecto podría entrar en fase de comisionado a finales de julio o principios de agosto. Esto significa someterse a las pruebas necesarias para entregar energía al Sistema Nacional de Electricidad. La central de motogeneradores a combustión debía estar operativa en diciembre de 2024. Sin embargo, ha sufrido una serie de retrasos por casos de «fuerza mayor». Esto incluye desde huracanes hasta el cambio de política aduanera en Estados Unidos. Solo la hinchada de 19.000 metros de tuberías de pilotaje para asentar la casa de máquinas requirió tres meses de construcción. El plazo original del proyecto de emergencia era de cuatro meses.

El ingeniero Geovanny Loja explicó que no se podía prever este tipo de retrasos sin estudios del suelo. La cimentación profunda de la casa de máquinas debe sostener 60 toneladas por generador. Se agotó el stock local de tubería, y fue necesario importar material. La incertidumbre no solo gira en torno a El Salitral. Progen también levantó una señal de alerta sobre su segundo proyecto en Quevedo. Este proyecto, de generación de 50 MW por un monto de USD 49,7 millones, avanza «sin interrupción». Mantiene un ritmo similar al de Guayaquil, según la firma.

Proveedores y subcontratistas han alertado sobre la suspensión de trabajos. Reclaman a Progen por falta de pagos de dos y hasta cinco meses de planillas. Progen dejó entrever preocupación por una posible terminación unilateral del contrato de Quevedo. Esto provendría de la unidad de negocio de Termopichincha de Celec EP. Walter indicó que han existido muchas trabas. No han recibido notificación formal de terminación unilateral. Sin embargo, están revisando señales al respecto. Insistió en que Progen no desea llegar a una controversia legal ni a un arbitraje. “Queremos terminar los proyectos. Pero necesitamos cobrar para pagar a nuestros proveedores. No queremos que haya ningún tipo de controversia en cuanto a llegar a un arbitraje internacional”, añadió.