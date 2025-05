Cazzu habla de su hija Inti y niega ataques a Ángela Aguilar en México

La cantante argentina Cazzu, conocida como «La Jefa» del trap, se encuentra en México promocionando su gira Latinaje en Vivo, que se llevará a cabo en octubre de 2025 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Durante un encuentro con los medios en la capital mexicana, la artista abordó temas personales, incluyendo la relación de su hija Inti con su padre, Christian Nodal, y desmintió rumores sobre conflictos legales por la custodia de la menor. Además, expresó su rechazo a los ataques dirigidos contra Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal, y subrayó su compromiso con el bienestar de su hija.

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 27 de mayo junto a su hija Inti, de un año y ocho meses. Su visita coincide con la promoción de su nuevo álbum Latinaje y su libro Perreo: Una Revolución. Al ser abordada por la prensa, pidió no grabar a su hija y evitó detalles sobre su vida personal, pero posteriormente ofreció declaraciones que aclararon especulaciones sobre su relación con Nodal y Aguilar.

Cazzu niega existencia de conflictos legales

La intérprete de “Con Otra” enfatizó que no existen disputas legales con Christian Nodal respecto a la custodia de Inti. “No hay ningún problema con la custodia, eso no es cierto. Tenemos una relación formal por el bienestar de nuestra hija”, afirmó. Además, destacó la importancia de que Inti mantenga un vínculo con su padre, señalando que no busca negarle su identidad. “Es muy importante que mi hija conviva con su papá, a pesar de lo que se diga en los medios”, añadió.

Cazzu también desmintió rumores que sugerían que había intentado evitar que Inti conviviera con Ángela Aguilar. “Eso no es verdad. La vida de su papá y su esposa es algo en lo que no me involucro. Él tiene los mismos derechos que yo de acercar personas a su vida”, aseguró. Estas declaraciones responden a especulaciones previas que apuntaban a tensiones legales entre la cantante y Nodal, especialmente tras el lanzamiento de su sencillo “Con Otra”, interpretado por algunos como una referencia a la relación de Nodal y Aguilar.

Cazzu rechaza ataques contra Aguilar

En cuanto a los ataques mediáticos y en redes sociales hacia Ángela Aguilar, Cazzu fue clara al rechazar cualquier tipo de agresión. “Es muy injusto que las cosas recaigan sobre ella. No apoyo los ataques en absoluto, aunque no es mi posición defenderla”, expresó. La cantante subrayó que su prioridad es proteger los derechos de su hija y mantener su vida personal y profesional sin complicaciones. “Lo que me importa es que se respeten los derechos de Inti y los míos. Lo demás es entre su papá y yo”, afirmó.

La controversia entre Cazzu, Nodal y Aguilar surgió tras la separación de la pareja en mayo de 2024, seguida por el anuncio del noviazgo y posterior matrimonio de Nodal con Aguilar en julio del mismo año. Las especulaciones sobre una posible infidelidad alimentaron críticas en redes sociales, especialmente hacia Aguilar, quien ha enfrentado comentarios negativos por su relación con Nodal.

Gira Latinaje en vivo

Cazzu se presentará el 14 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 16 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 18 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey. La preventa de boletos comenzará el 2 de junio a través de Banamex, seguida por la venta general el 3 de junio en Ticketmaster. La gira promete ser un hito en su carrera, consolidándola como una de las figuras más influyentes del género urbano en América Latina.

Además, la cantante descartó una colaboración con Belinda, ex pareja de Nodal, para evitar alimentar especulaciones mediáticas. “No quiero alimentar el morbo. Las conexiones musicales deben darse de forma natural”, comentó. En cambio, expresó admiración por Kenia Os, con quien ha mantenido contacto.

Reacciones en redes sociales

La visita de Cazzu a México y sus declaraciones han generado revuelo en redes sociales, donde los usuarios han elogiado su madurez y enfoque en el bienestar de su hija. Mientras tanto, Nodal fue visto en la Ciudad de México cargando a Inti, un reencuentro que refuerza las afirmaciones de Cazzu sobre su compromiso con la relación padre-hija. Por su parte, Ángela Aguilar se encontraba en Estados Unidos durante la visita de Cazzu, lo que algunos interpretaron como un intento de evitar un encuentro.

Cazzu continúa enfocada en su carrera y en su rol como madre, dejando atrás las controversias para centrarse en su música y en el futuro de su hija Inti.