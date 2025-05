Casos de pinchazos en Metro CDMX generan alarma

En las últimas semanas, se han registrado 68 casos de pinchazos en el Metro CDMX, generando preocupación entre los usuarios del transporte público de México. De estos, 50 ocurrieron en el Metro, 8 en el Metrobús, 6 en la vía pública y 4 en otros medios de transporte. Las autoridades han confirmado 36 casos con marcas visibles y 6 con presencia de sustancias en el organismo. Ante la creciente preocupación, el Gobierno de la Ciudad de México activó un protocolo de seguridad y atención en el transporte público. Este incluye atención médica inmediata, pruebas toxicológicas y acompañamiento legal y psicológico para las víctimas. Además, se han realizado más de 14 mil revisiones aleatorias y se ha desplegado personal encubierto en los vagones del Metro.

Experiencias tras sufrir pinchazos

Varios usuarios han compartido sus experiencias tras sufrir pinchazos en el Metro CDMX. Una joven denunció haber sido pinchada en la estación Etiopía del Metrobús, presentando síntomas como mareos y pérdida de equilibrio. Otra víctima, identificada como Cecilia, reportó sentir ardor en el brazo tras un pinchazo en la estación Centro Médico. Las autoridades continúan investigando estos incidentes y han instado a los usuarios a reportar cualquier situación sospechosa. Se recomienda a los pasajeros estar atentos y seguir las indicaciones de seguridad mientras se esclarecen los hechos.

¿Cómo se da el pinchazo?

Los pinchazos en el Metro CDMX suelen ocurrir en estaciones con alta afluencia. El agresor se acerca sigilosamente a su víctima, la pincha rápidamente con una aguja —casi siempre en el brazo o la pierna— y desaparece entre la multitud. Muchas víctimas no logran identificar a quien las atacó. El momento del pinchazo es tan rápido que las personas solo sienten un ardor o molestia leve. Minutos después, pueden comenzar síntomas como mareos, náuseas o sudoración. Aún no se tiene claridad total sobre los motivos. Las hipótesis apuntan a intentos de sumisión química, robo posterior o simple agresión. Lo que sí está confirmado es que no se trata de casos aislados. Hay un patrón y eso ha encendido las alertas en las autoridades mexicanas.

Lo que dicen los expertos sobre los pinchazos

Especialistas en toxicología y seguridad urbana consultados por medios mexicanos han explicado que los pinchazos en el Metro CDMX pueden ser una forma de agresión con fines diversos: desde actos de intimidación hasta intentos de sumisión química. Aunque no todos los casos presentan rastro de sustancias, los expertos advierten que el solo hecho de usar una aguja representa un riesgo de infección o transmisión de enfermedades. Además, señalan que este tipo de agresión requiere preparación y conocimiento mínimo, ya que se realiza en segundos, sin que la víctima logre identificar al agresor (21).