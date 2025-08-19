Caso Villavicencio: convocan a audiencia de formulación de cargos a Serrano, Aleaga, Jordán y Salcedo

Una jueza de Quito programó para el 26 de agosto de 2025 la audiencia de formulación de cargos en contra de José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo. La diligencia se realiza por el presunto delito de asesinato contra el excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

El crimen ocurrió el 9 de agosto de 2023, en medio de la campaña electoral. La convocatoria se emitió este 19 de agosto y busca procesar a los implicados en la muerte del político.

Avance en el proceso judicial

La jueza del despacho, Daniela Ayala Álvarez, tomó la decisión de convocar a los acusados. Recibió la causa por sorteo el 18 de agosto. Un día después, se entregó el expediente a su despacho.

La solicitud para la audiencia fue presentada por la fiscal de la Unidad Investigativa Selecta Especializada Contra el Lavado de Activos, Ana Elizabeth Hidalgo Guayaquil. El proceso judicial se enmarca en el artículo 140 del COIP. Dicho artículo tipifica y sanciona el delito de asesinato.

El exministro José Serrano y el exasambleísta Ronny Aleaga son parte de este proceso. Serrano fue detenido hace dos semanas en una cárcel de migrantes en Estados Unidos. El exfuncionario designó a tres abogados para su defensa en la causa. Por su parte, el paradero de Aleaga es incierto desde que se lo vinculó con el caso Metástasis. El asesinato de Fernando Villavicencio sigue su curso legal.

Detalles sobre los acusados

Xavier Jordán también reside en Estados Unidos. Solo Daniel Salcedo Bonilla permanece en las cárceles de Ecuador por otros delitos. La audiencia tendrá lugar en una de las salas del noveno piso de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito. El edificio está ubicado en el norte de la ciudad de Quito. La citación judicial busca esclarecer la participación de cada uno de los procesados en el crimen.

La audiencia se considera un paso importante para el caso. El 9 de agosto se cumplieron dos años del asesinato de Villavicencio. El crimen ocurrió al terminar un mitin político en Quito. Un testigo protegido de la Fiscalía mencionó el pago de 1 millón. Dicho monto se habría destinado para financiar el crimen. El testimonio indica que el dinero fue pagado por figuras del correísmo. La justicia ecuatoriana investiga estos hechos.

El asesinato de Fernando Villavicencio conmocionó al país. Las autoridades trabajan para encontrar a todos los responsables. La audiencia busca establecer las responsabilidades penales de los convocados. El proceso judicial avanza. La Fiscalía presentará las pruebas recabadas durante la investigación. El caso Villavicencio se mantiene como un tema de interés nacional. La formulación de cargos es un avance significativo para la justicia.