Caso Sinohydro se retoma tras dos años en pausa: Lenín Moreno y 24 procesados enfrentan audiencia preparatoria de juicio

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, ha convocado una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para este miércoles, 27 de agosto. El proceso es contra 25 personas, incluyendo al expresidente Lenín Moreno, por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro.

Esta diligencia se retoma después de más de dos años de haber estado en pausa, luego de que se cerrara la instrucción fiscal en julio de 2023. El objetivo es determinar si la causa tiene los méritos suficientes para ir a juicio.

La investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado investiga una red de sobornos que habría operado en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro. Dicha compañía fue la encargada de construir el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, una de las obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa.

Según la fiscal general, Diana Salazar, los acusados habrían recibido $76 millones en coimas a cambio de favorecer a la empresa con la adjudicación del contrato. El caso arrancó con una investigación en marzo de 2019, y cuatro años después, en marzo de 2023, se procesó inicialmente a 37 personas.

Los pagos ilegales se habrían realizado a través de consultorías falsas. La instrucción fiscal, que duró cuatro meses, se cerró el 14 de julio de 2023. Durante este tiempo se investigó a 40 personas, pero la Fiscalía presentó un dictamen acusatorio solo contra 25 procesados.

Entre los involucrados están el exmandatario Lenín Moreno, su esposa y su hija, así como dos de sus hermanos y una cuñada. También se investiga al empresario Conto Patiño, su esposa y sus cuatro hijos, además de otros exfuncionarios públicos y cinco exfuncionarios de la empresa Sinohydro.

Prófugos y extradición

Las autoridades detuvieron a María Auxiliadora Patiño y Xavier García Carmigniani en Panamá el pasado 23 de abril con fines de extradición a Ecuador. El Ministerio del Interior de Ecuador anunció su captura mediante un comunicado en redes sociales.

La detención se dio porque ambos eran requeridos por la justicia para que respondieran por su presunta participación en esta red de corrupción.

Se considera que los dos detenidos formaban parte del grupo que facilitó el contrato para el proyecto Coca Codo Sinclair. El dinero de los sobornos habría sido entregado por medio de terceros, utilizando la fachada de servicios de consultoría que nunca se realizaron. La detención de Patiño y García Carmigniani refuerza la investigación que ya había realizado la Fiscalía.

Obstáculos en el proceso

Desde que la instrucción fiscal se cerró en julio de 2023, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se ha intentado instalar varias veces, pero sin éxito. La defensa de Edwin Moreno, hermano del exmandatario, que reside en Panamá, presentó un pedido de diferimiento de la audiencia. Este pedido fue negado por el conjuez Hernández, quien busca avanzar con la causa.

Por otro lado, la abogada de la procesada Priscila Burneo, Felipe Rodríguez, ha solicitado que se rechacen todos los pedidos de diferimiento. Su argumento es que ya ha pasado un tiempo largo y es necesario que la justicia dé una respuesta a las acusaciones y los acusados. La demora ha sido un tema recurrente en el caso, pero esta nueva convocatoria busca dar un giro definitivo al proceso.