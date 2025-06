Caso Reconstrucción: Glas niega peculado en juicio en Corte Nacional

El 22 de junio de 2025, Jorge Glas y Carlos Bernal enfrentaron el quinto día de juicio en la Corte Nacional de Justicia en Quito por el caso Reconstrucción de Manabí, donde la Fiscalía los acusa de peculado en la gestión de fondos para la reconstrucción tras el terremoto de 2016.

Inicio de la audiencia del Caso Reconstrucción

La audiencia, realizada en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, comenzó con un retraso de casi una hora, iniciando pasadas las 09:30 del 22 de junio de 2025. Jorge Glas, expresidente del Comité de Reconstrucción, ingresó a la sala y saludó brevemente a los pocos seguidores presentes. La diligencia se centró en su testimonio, clave para su defensa contra la acusación de peculado.

Glas inició su declaración explicando la importancia de la economía contra cíclica en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de 16 de abril de 2016. Citó ejemplos internacionales, como la inversión en carreteras en Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial, para justificar la priorización de obras públicas como motor de reactivación económica.

“Se me ha acusado de peculado. No se está juzgando obras mal hechas o que no se realizaron. Jamás dispuse de un solo dólar”, afirmó Glas, negando cualquier manejo directo de recursos.

Defensa de Glas en el caso Reconstrucción

Glas argumentó que el Comité de Reconstrucción no tenía personería jurídica, por lo que no manejaba fondos ni firmaba contratos. Sobre la obra del parque Las Vegas en Portoviejo, cuestionada por la Fiscalía, señaló que se construyó con estudios previos y generó empleo, refutando que la Fiscalía no reconoce la construcción como herramienta de reactivación económica.

El exfuncionario insistió en que los administradores de contratos eran responsables de cada obra, no él. “Yo no administraba ni las botellas de agua en el Comité”, afirmó, minimizando su rol en la gestión de recursos.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que Glas y Bernal incurrieron en peculado al permitir irregularidades en la asignación de contratos para la reconstrucción, causando un presunto perjuicio al Estado.

Contexto del caso

El caso Reconstrucción de Manabí investiga el uso de fondos destinados a la recuperación de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos y daños por 3.344 millones de dólares, según datos oficiales. La Fiscalía acusa a Glas y Bernal de irregularidades en contratos, incluyendo el del parque Las Vegas, que habría tenido sobrecostos.

El juicio, iniciado en junio de 2025, busca determinar responsabilidades en la gestión de los 2.500 millones de dólares asignados para la reconstrucción. Glas, detenido desde 2024, enfrenta cargos que podrían derivar en penas de hasta 7 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal.