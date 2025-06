Casa Warner: Guayaquil estrena experiencia icónica de entretenimiento

Por primera vez en Sudamérica, Guayaquil acogerá Casa Warner, una experiencia interactiva de Warner Bros. Discovery Global Experiences. Desde el 5 de julio de 2025, el público disfrutará de franquicias icónicas en un espacio único de entretenimiento.

Por ejemplo, ubicada en 1.600 metros cuadrados del Policentro, Casa Warner recreará sets de series y películas como Friends, Harry Potter, Game of Thrones y Looney Tunes. Los visitantes podrán interactuar con escenarios emblemáticos y disfrutar de juegos.

Este proyecto, liderado por CADE con inversión 100% ecuatoriana, cuenta con aliados como Banco del Austro, Policentro y Sweaden Seguros. Tras su temporada en Guayaquil, Casa Warner se expandirá a Colombia, Perú y Centroamérica.

Los asistentes podrán tomarse fotos en el sillón de Central Perk o el Callejón Diagon, participar en actividades interactivas y comprar productos oficiales. La experiencia, diseñada para una hora, promete una inmersión total.

Horario de atención para todos quienes buscan entretenimiento

Asimismo, Casa Warner abrirá de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00, durante tres meses y medio. Los ingresos serán por grupos en horarios definidos, asegurando una visita organizada y cómoda para todos los asistentes.

Ecuador fue elegido por su creciente consumo de entretenimiento digital y su activa cultura juvenil en redes sociales. Casa Warner busca ser una alternativa innovadora de ocio para familias y fanáticos de las franquicias.

Por ejemplo, la rueda de prensa de lanzamiento contó con Diego Madriñán, productor ejecutivo, Sandra Vinueza de CPL, Eduardo Mata de Banco del Austro y Gianni Iannuzzelli de Policentro, destacando la relevancia del proyecto para Guayaquil.

Además, la experiencia incluye contenido audiovisual exclusivo y recreaciones de The Big Bang Theory, Rick and Morty, The Matrix y El Señor de los Anillos. Cada set está diseñado para conectar emocionalmente con los visitantes.

Sin embargo, Casa Warner no solo es un hito para Guayaquil, sino un referente regional. Su paso por la ciudad posicionará a Ecuador como líder en propuestas culturales y de entretenimiento de gran escala.

La tienda temática ofrecerá mercancía oficial, desde recuerdos de Scooby-Doo hasta artículos de DC, permitiendo a los fans llevarse un pedazo de sus franquicias favoritas a casa.

Casa Warner transformará el Policentro en un epicentro de diversión desde julio de 2025. Con su enfoque interactivo y su relevancia cultural, Guayaquil se consolida como un destino clave para experiencias globales.