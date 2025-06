Ecuatorianos en EE.UU. aplazan el sueño de la casa propia por miedo a ser deportados

La casa propia es un sueño común entre los migrantes que llegan a Estados Unidos, pero en los últimos meses, ese sueño parece haberse puesto en pausa. Por temor a la incertidumbre migratoria y posibles deportaciones, cada vez más migrantes —incluidos muchos ecuatorianos— están optando por rentar en lugar de comprar.

Aunque existen programas accesibles para quienes tienen residencia, permiso de trabajo o incluso solo un número de ITIN ((Número de Identificación Personal del Contribuyente), el contexto actual ha generado un freno. El miedo a invertir miles de dólares en una propiedad y luego verse obligados a dejar el país ha pesado más que las oportunidades que ofrecen los programas estatales o locales.

“Desafortunadamente, todos andamos con un poco de miedo”, dice Wendy Ortega, experta en bienes raíces de Jacksonville, Florida. “Aunque hay gente con residencia, hay gente que ha venido legalmente, todos tienen un poco de temor a dar un paso tan grande.”

El temor persiste a pesar del estatus migratorio

Este temor no se limita a quienes están indocumentados. Muchos migrantes con estatus legal también sienten que comprar una casa implica una exposición o compromiso del que prefieren mantenerse alejados, al menos por ahora. En palabras de la especialista: “La gente se ha parado un poco de comprar y está optando más por rentar.”

La renta, aunque no ofrece estabilidad a largo plazo ni permite construir patrimonio, se percibe como una decisión menos riesgosa. En especial cuando se trata de compañías grandes que exigen documentación formal, historial de crédito y verificación de ingresos. Sin embargo, algunos migrantes encuentran opciones más flexibles a través de agentes latinos o propietarios privados que entienden las realidades de quienes llegan al país con lo justo.

Algunas alternativas se vuelven populares entre migrantes

Además, en lugares como Jacksonville, donde el mercado de vivienda aún ofrece precios accesibles comparado con ciudades como Nueva York o Miami, hay alternativas intermedias que se están volviendo populares: la renta con opción a compra.

“Tú puedes venir y decir, ok, me gusta esta casa. Tal vez no tengo el crédito aún, tal vez acabo de llegar a los Estados Unidos, pero necesito un lugar mientras establezco mi crédito”, explica la experta.

Si eres migrante y estás dudando, aquí cinco recomendaciones clave:

Evalúa tu estatus migratorio y documentos actuales . Si no tienes residencia o social , obtener un número de ITIN es el primer paso para formalizar tu presencia financiera .

No te endeudes sin estabilidad laboral . Antes de comprometerte con una hipoteca , asegúrate de tener un ingreso estable y comprobable por al menos seis meses.

Considera la opción de rentar con opción a compra . Es una manera segura de avanzar hacia la casa propia sin presión inmediata .

No aceptes un “no” como respuesta definitiva . Si un banco te rechaza , busca otras opciones. Algunas cooperativas o prestamistas locales trabajan con migrantes en situaciones mixtas.

Infórmate con alguien que conozca tu realidad. Busca asesoría con agentes latinos que entiendan tus barreras y no te juzguen por tu estatus o situación reciente.

Ortega, corredora de bienes raíces con más de 13 años de experiencia, trabaja directamente con comunidades migrantes en Jacksonville. “Nada es imposible. Todo es posible. Lo más importante es que nadie de mi equipo toma un ‘no’ como respuesta definitiva”, afirma. En su experiencia, el miedo es comprensible, pero con información y asesoría adecuada, siempre se puede encontrar un camino para acceder a una casa. (36)