Cartelera Ecuador: estrenos de cine que conquistarán todos los gustos

La cartelera de cine en Ecuador se renueva con una amplia variedad de películas que prometen entretener a todo tipo de público.

Desde thrillers psicológicos y musicales hasta secuelas esperadas y relatos basados en hechos reales, la gran pantalla ofrece historias para todos los gustos.

Suspenso y misterio en el cine

Uno de los estrenos más destacados es ‘La hora de la desaparición’, un thriller que atrapa desde el primer minuto. La trama gira en torno a un pequeño pueblo donde, misteriosamente, 17 niños desaparecen siempre a las 2:17 de la madrugada. La única pista son imágenes que muestran a los niños corriendo con los brazos abiertos.

Bajo la dirección de Zach Cregger, esta película mezcla elementos humanos con lo sobrenatural. La actuación de Julia Garner, que interpreta a una maestra sospechosa, añade tensión a una historia que se conecta con antiguos rituales y oscuros mitos.

Comedia y terror

En el género de la comedia, llega ‘Otro viernes de locos’, la esperada secuela que suma nuevas generaciones y situaciones hilarantes.

Dirigida por Nisha Ganatra y respaldada por Disney, la película destaca la química entre Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, mientras que jóvenes actrices aportan frescura a la historia.

Por otro lado, el terror se confirma con ‘Exorcismo, el ritual’, basada en hechos reales. Protagonizada por Abigail Cowen y Al Pacino, esta cinta aborda el complejo límite entre la enfermedad mental y la posesión, y ofrece un terror inquietante que invita a reflexionar sobre la ciencia y la religión.

Musicales y más

Asimismo, los fans de la música tienen una cita con ‘Jin Live Amsterdam’, el registro audiovisual del recital en solitario de Jin, integrante del famoso grupo BTS. El concierto reúne temas de sus álbumes ‘Echo’ y ‘Happy’, transmitiendo la energía y autenticidad del artista.

Además, ‘Amores Materialistas’, escrita y dirigida por Celine Song, examina con una mirada crítica las relaciones modernas, el amor, la perfección y el estatus económico. Protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal, la historia está ambientada en la alta sociedad neoyorquina y cuestiona los ideales románticos tradicionales.

Superhéroes y otros universos

Finalmente, los amantes del cine de superhéroes podrán disfrutar de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’. Esta película reimagina a la icónica familia con Pedro Pascal y Vanessa Kirby enfrentando amenazas en un mundo retro-futurista.

Su mayor desafío es combatir a Galactus y su Heraldo Silver Surfer, mientras fortalecen los lazos familiares.

La crítica destaca esta entrega por combinar acción, nostalgia de los años 60 y una exploración profunda de los vínculos personales dentro del universo Marvel.