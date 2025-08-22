Carolina Romo lanza su línea capilar sin abandonar su faceta de creadora de contenido

Carolina Romo, reconocida por sus contenidos en pareja junto a Blad —con quienes forman la popular “pareja tóxica”—, da un giro profesional con el lanzamiento de su línea capilar. La joven, radicada en México, asegura que aunque su enfoque ahora esté en el emprendimiento, seguirá creando contenido para sus seguidores.

El pasado 10 de julio de 2025, Romo presentó su línea de productos capilares, fruto de meses de trabajo junto a expertos en cosmética. La influencer desarrolló fórmulas con ingredientes naturales como extracto de cebolla, caléndula, aloe vera, avena y romero, destinados a mantener el cabello saludable y fuerte. Los productos ya se comercializan en Ecuador y otros países, y pueden adquirirse mediante un enlace en su perfil de Instagram (@carolinaromo).

“Es la primera vez que emprendo, que invierto tanto tiempo, dinero y energía en conseguir crear un producto. También tuve que diseñar un sitio web desde cero, porque quería que todo se manejara de manera seria y profesional”, comentó Romo, destacando el esfuerzo detrás del proyecto.

Romo se mudó a México en busca de oportunidades

Carolina explica que su traslado a México responde a la búsqueda de nuevas oportunidades y un mercado que valora más el trabajo de los creadores de contenido, ofreciendo una remuneración superior a la de Ecuador. A pesar del cambio de país, su relación con Blad continúa reflejándose en redes sociales, con contenidos que giran en torno a situaciones cómicas de pareja, siempre aclarando que se trata de un personaje ficticio.

Polémicas y resiliencia

A lo largo de su carrera, Romo ha enfrentado momentos difíciles. A inicios de 2025 recordó experiencias negativas al intentar ingresar a la televisión ecuatoriana en 2019. Allí recibió propuestas indecentes de productores a cambio de oportunidades en pantalla. “Le envié un mensaje diciéndole que no estaba interesada y que esa no era la manera en la que yo quería ingresar a la televisión. Si ese era el precio, no lo quería”, relató.

Otro episodio ocurrió durante una prueba de tres días como reportera, cuando un ejecutivo la invitó a cenar y, tras rechazar la propuesta, nunca más recibió confirmación para el puesto. Experiencias que fortalecieron su determinación y la llevaron a crear su propio camino en el mundo digital y el emprendimiento.

Carolina Romo se lanza a la reinvención profesional y digital

Con su línea capilar, Carolina busca demostrar que su talento no se limita a las redes sociales. Sino que también puede consolidarse en la industria de la belleza. Paralelamente, continúa publicando contenido con Blad, combinando humor, situaciones cotidianas y creatividad, reforzando la cercanía con su audiencia y manteniendo vigente su imagen como creadora digital influyente.

“Mi relación en la vida real es completamente distinta a la que mostramos en redes. Lo importante es poder divertirnos y conectar con la gente a través de nuestro contenido”, asegura la influencer.

Carolina Romo representa así un ejemplo de reinvención profesional y la capacidad de combinar emprendimiento y creatividad digital, fortaleciendo su posicionamiento en la industria del entretenimiento y la belleza.