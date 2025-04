Carolina Ramos ya no piensa en matrimonio: «Anillo no quiero»

A casi tres años de su divorcio de Aldo Verdelli, la modelo y presentadora ecuatoriana Carolina Ramos aseguró que el matrimonio ya no es una posibilidad en su vida.

En un reciente entrevista con Ecuavisa, la recordada imagen de TV indicó que su «corazoncito está muy bien y feliz». Sin embargo, añadió que «anillo no quiero, no me voy a volver a casar».

«No es que no crea en el matrimonio, pero no pienso volver a casarme al menos hasta después de 10 años, a ver si me esperan», agregó entre risas.

Carolina Ramos no quiere hijos, pero sí nietos

A sus 47 años, Carolina indicó que tener más hijos no es una opción para ella. «Ya mis hijos están grandes, yo ya quiero disfrutar de ellos, más bien que ellos me den a mis nietos», expresó.

La recordada modelo agregó que entiende que son decisiones que se deben tomar en pareja, pero que ella tiene una postura clara. «Yo hijos, cero. Ni matrimonio, ni más hijos», recalcó.

Respecto a su exesposo, indicó que tienen una buena relación, pero no con miras a retomar el romance. «Él solo es el padre de mis hijos, aquí no hay absolutamente nada. Fueron 23 años de casados, tengo una buena relación», explicó.

¿Tiene un nuevo amor?

En una entrevista con TC, Carolina Ramos fue cuestionada por su presunta relación con un hombre de 46 años, que se llamaría Pedro.

«A mí me gusta un hombre alegre, que me proteja, que huela bien, que sea atento. Tiene que ser un poco mayor que yo», dijo, sin confirmar ni descartar que su corazón ya tiene dueño.

El reportero entonces le preguntó si viaja mucho con su nuevo, a lo que ella respondió: «Siempre».

«Es que tu vida privada, es tu vida privada», dijo al ser consultada por las razones que muchas famosas no exponen a sus parejas o familiares.

Actualmente, Carolina Ramos es presentadora del programa ‘Raiz Cuadrada’, que se emite por Youtube, y ‘Soul Train’, de Gamavisión.