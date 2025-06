Carolina Ramos despide con dolor a su madre, María Frank

La comunicadora ecuatoriana Carolina Ramos vive uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su madre, María Frank.

Según informaron medios nacionales, la progenitora de la recordada modelo falleció el pasado viernes, en una clínica de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, no se conocen detalles de su deceso.

Carolina Ramos vive su duelo en silencio

El sepelio de la mujer se dio el viernes y el camposanto se pudo ver a Carolina Ramos muy afectada. Leonardo Quezada, conocido como ‘Lazito’, llegó al lugar para realizar una nota para el programa ‘Los Hackers del Espectáculo’. Sin embargo, la famosa prefirió no dar declaraciones.

Quezada indicó que Carolina pidió respeto ante su gran pérdida. Mientras que en el video publicado por el programa de farándula se la puede ver abrazando al reportero, quien le da el pésame.

En sus redes sociales, la también presentadora de TV no se ha pronunciado de manera oficial sobre el deceso de la mujer que le dio la vida. Solo en sus historias de Instagram publicó un breve video del río Guayas, sin descripción ni sonido, pero que haría alusión al momento que vive.

Una larga trayectoria en la televisión ecuatoriana

Carolina Ramos saltó a la fama nacional en la década de los noventa, tras aparecer como modelo en el desaparecido programa de concursos ‘Haga negocio conmigo’. Este era conducido por Polo Baquerizo. Además apareció en otros programas muy exitosos de esa época, como ‘La Feria de la Alegría’.

Durante años ha sido parte de la farándula nacional, siendo dueña de una belleza y carisma única. Actualmente, Carolina Ramos es presentadora del programa ‘Raíz Cuadrada’, que se emite por Youtube, y ‘Soul Train’, de Gamavisión.

Hace unos meses habló sobre el amor

En abril pasado, la guayaquileña habló sobre su vida privada en un entrevista, dejando claro que no está interesada en el matrimonio. A Ecuavisa, la recordada imagen de TV indicó que su “corazoncito está muy bien y feliz”. Sin embargo, añadió que “anillo no quiero, no me voy a volver a casar”.

“No es que no crea en el matrimonio, pero no pienso volver a casarme al menos hasta después de 10 años, a ver si me esperan”, agregó en ese momento, donde la tristeza no la había golpeado.

A sus 47 años, Carolina precisó que tener más hijos no es una opción para ella. “Ya mis hijos están grandes, yo ya quiero disfrutar de ellos, más bien que ellos me den a mis nietos“, expresó. “Yo hijos, cero. Ni matrimonio, ni más hijos“, recalcó.