Carolina Jaume deja atrás el rencor: «Gracias a los dos por cuidar de Alonso»

Tras años de polémicas y hasta conflictos legales, todo parece apuntar a que la actriz ecuatoriana Carolina Jaume ha limado asperezas con su exesposo, Allan Zenck, y su actual pareja, Gabriela Guerrero.

Recientemente, el hijo de la famosa y el empresario, Alonso, publicó un video donde se lo ve en el aeropuerto previo a un viaje. En la grabación, el pequeño dice “nos vamos de viaje con Gaby, mi segunda mamá y con mi papá”, mientras enfoca a su papá y a Guerrero.

En dicha publicación, Jaume dio una clara señal de que todo está en paz con su expareja. «Mamá dos, no me dio celos jajaja. Que no paren los videos! Gracias a los dos por cuidar de Alonso», escribió como comentario.

Por su parte, Zenck comentó: «Cuando un hijo está feliz hay padres tocando el cielo. No hay que ser perfectos, solo felices».

Carolina Jaume y su divorcio conflictivo

La actriz guayaquileña vivió un difícil divorcio con Allan Zenck, al punto que lo acusó de violencia intrafamiliar. Incluso, ella llegó a ser apresada tras una denuncia de él, al no permitirle cumplir con su régimen de visitas al hijo que tienen en común.

La pareja se casó en 2015, mientras que el divorcio llegó en 2021. Durante el proceso de separación, Carolina Jaume acusó al empresario de infidelidad y en varias ocasiones se expresó despectivamente hacia él y su actual prometido.

Anteriormente, la actriz nacional estuvo casada con Xavier Pimentel, quien es padre de su primera hija. Ellos se casaron en 2007 y se divorciaron en 2010.