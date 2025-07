Carlos Scavone será papá por primera vez: “Esta etapa de mi vida se llama felicidad”

El presentador y actor ecuatoriano Carlos Scavone anunció este lunes que espera su primer hijo con su pareja, la nutrióloga María José Viteri.

La noticia, compartida a través de redes sociales, refleja la felicidad de Scavone, quien la semana pasada se sumó como presentador temporal del reality ‘Soy el mejor’ de TC Televisión.

El feliz anuncio de Carlos Scavone

Carlos Scavone, de 33 años, dio la noticia en su cuenta de Instagram, expresando su emoción por la llegada de su primer bebé. “Y esta etapa de mi vida se llama felicidad. Vamos a ser papás. Soy la persona más feliz del planeta”, escribió junto a varias fotos de él, Viteri y su perro.

“Te amo, mi amor. Tendremos la bendición más hermosa de este Universo. Cuidaré de ustedes con mi vida entera, todos mis días”, añadió en su post, donde recibió decenas de mensajes de felicitaciones.

“Queeeee??? Cómo pasó?? Bebé Carlitos tendrá bebé. Felicitaciones Majo y Carlos, desde ya Dios los está bendiciendo enormemente! esperando la llegada de Ronalito o Ronalita”, escribió con emoción Ronald Farina, presentador de Teleamazonas. Al igual que él, otros famosos ecuatorianos se dijeron sorprendidos por la noticia.

Un nuevo capítulo en su vida

Además de la paternidad, Scavone está en una etapa de transición profesional. Recientemente volvió a ‘Soy el Mejor’ como presentador invitado, cubriendo a Denisse Angulo durante sus vacaciones. Cabe recordar que él fue concursante en dicho programa entre 2021 y 2023.

Hasta mediados de junio de 2025, el guayaquileño condujo el reality show ‘Combate’ RTS, un programa que combina competencias físicas y entretenimiento. Tras finalizar esa etapa, Scavone se enfocó en impartir clases magistrales de comunicación y oratoria, una actividad que combina con su regreso ocasional a la pantalla.

Carlos Scavone ya tiene nombre para su bebé

María José Viteri, de 39 años, y Carlos Scavone cumplirán dos años de relación en agosto próximo, tiempo en el que han mantenido su vínculo lejos de los medios de comunicación y polémicas.

En una entrevista con Expreso, la nutrióloga compartió su deseo de formalizar su relación con el presentador. “Él tiene 33, yo 39. Ya lo sabe. Tiene casi un ultimátum (risas). Creo que no puede pasar del próximo año. Desde que empecé a salir con Carlos fui clara, no iba a perder el tiempo. También me dijo que quería algo serio. Me quiere para ser su pareja para siempre, y yo igual”, dijo.

“Nuestros futuros hijos tienen nombres. Si llega un varón me encantaría Enzo. Si es mujer, Stella. Carlos dice que no quiere que su hija lleve el nombre de una cerveza (risas), pero me parece divino“, añadió.