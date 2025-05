Carlos Bernal: «no tenía la atribución de manejar o gestionar recursos»

El exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva para Manabí y Esmeraldas, Carlos Bernal, rechaza las acusaciones que lo involucran en presuntas irregularidades dentro del caso Reconstrucción de Manabí, proceso penal en el que también figura como llamado a juicio el exvicepresidente Jorge Glas. Bernal asegura que su rol fue estrictamente técnico y que nunca manejó fondos ni intervino en la adjudicación de contratos.

A través de un correo electrónico enviado a El Diario, Bernal emitió un pronunciamiento. En él niega varios detalles del proceso difundidos por este medio, en torno al caso Reconstrucción. «No gestioné ningún desembolso ante el Ministerio de Finanzas. Tampoco tenía la atribución de manejar o gestionar recursos», enfatizó. Asimismo, aseguró que no participó en la firma de ningún contrato, ni en sus fases previas o posteriores. Según Bernal, las decisiones sobre priorización de obras no le competían, ya que correspondía al pleno del Comité, con resoluciones tomadas por unanimidad.

«Como secretario técnico del Comité, no prioricé ninguna obra, lo hizo el Comité por unanimidad. No era atribución del secretario la priorización» recalca.

En sus declaraciones subraya que el vínculo familiar con los accionistas de una empresa contratada para la remoción de escombros, no constituye delito alguno, y que la compañía no figura como beneficiaria en el proceso judicial. Añadió que existen certificaciones oficiales que lo respaldan. Asegura que el juez Marco Aguirre no se ha pronunciado sobre supuestos vínculos o favoritismos, y que dejó la valoración probatoria al tribunal en etapa de juicio.

Algunos datos clave sobre el proceso

El 19 de mayo de 2025 Carlos Bernal fue llamado a juicio junto con Jorge Glas por el presunto delito de peculado en el manejo de fondos de reconstrucción.

La investigación de Fiscalía determina que existiría un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas, naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.

En enero de 2024, durante la audiencia de formulación de cargos, el juez dispuso prisión preventiva para Jorge Glas y Carlos Bernal. Además, la retención, inmovilización y congelamiento de las cuentas que los procesados mantengan en el sistema financiero nacional. También la prohibición de enajenar bienes por un monto de 122’492.990,76 de dólares a cada uno.

La justicia determinará si hubo mal manejo de fondos de la reconstrucción

El caso Reconstrucción investiga el presunto mal uso de recursos destinados a la recuperación de Manabí y Esmeraldas. Esto, luego del terremoto de 7,8 grados que devastó la región en abril de 2016. El terremoto dejó más de 670 muertos y miles de damnificados. La Ley de Solidaridad, promulgada para financiar la reconstrucción, estableció un fondo especial que, según la Fiscalía, fue manejado irregularmente por algunos funcionarios.

Durante la audiencia de formulación de cargos (enero de 2024) la Fiscalía recordó que «tras el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas, mediante el Decreto Ejecutivo 1004 se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que estuvo presidido por el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, y para dar seguimiento a las acciones de dicho Comité, se creó la Secretaría Técnica» a cargo de Carlos Bernal.

En todo caso, la causa sigue en fase de juicio. Será responsabilidad del tribunal valorar los elementos de prueba presentados tanto por la Fiscalía como por las defensas. La resolución del juez Aguirre, con el llamado a juicio de Glas y Bernal, marca un avance en este caso, que busca aclarar las responsabilidades en la gestión de los fondos públicos.