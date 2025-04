Carlos Alcaraz habla de su futuro: “No me obsesiona ser el mejor del mundo”

El español Carlos Alcaraz aseguró que no está obsesionado con ser el mejor del mundo, tras haber alcanzado el número 1 en 2022.

El tenista, actualmente en la posición número 3 del ranking ATP, expresó en una entrevista con GQ España que su felicidad no depende de ser el mejor del mundo. “Fui número 1 hace unos años y estaba feliz. Ahora soy número 3 y estoy igual de feliz”, afirmó Alcaraz este 7 de abril de 2025, según reportes de prensa.

“Yo no juego bien si no me divierto”, afirmó el tenista, una declaración que contrasta con la idea tradicional de que el sufrimiento es necesario para alcanzar el máximo nivel en el deporte.

Inicios de Carlos Alcaraz en el tenis

Nacido el 5 de mayo de 2003 en El Palmar, Murcia, Alcaraz comenzó a jugar tenis a los 4 años en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, donde su padre, Carlos Alcaraz González, trabajaba como entrenador y administrador.

En 2018, a los 15 años, se mudó a Villena para entrenar en la Ferrero Tennis Academy bajo la guía de Juan Carlos Ferrero, exnúmero 1 del mundo. Ese mismo año, debutó profesionalmente en el circuito Challenger.

Alcaraz irrumpió en el top 100 del ranking ATP en mayo de 2021. En julio de ese año ganó su primer título ATP 250 en el Open de Croacia.

En 2022, se consagró como el número 1 más joven de la historia al vencer en el Abierto de Estados Unidos con 19 años y 4 meses, tras derrotar a Casper Ruud. Ese año también ganó el Masters 1000 de Miami.

Hasta febrero de 2025, ha acumulado 17 títulos de la ATP, incluyendo cuatro Grand Slams: el US Open 2022, Wimbledon 2023 y 2024, y Roland Garros 2024.

Vive un gran éxito

Las palabras de Alcaraz llegan tras un 2024 exitoso, donde también obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, perdiendo la final ante Novak Djokovic.

En 2025, ha enfrentado desafíos, como su derrota ante Djokovic en los cuartos de final del Abierto de Australia.

Su enfoque refleja una mentalidad distinta a la de otros competidores, priorizando su bienestar sobre el ranking.