Carlos Alcaraz debuta con victoria en el US Open 2025 y sorprende con nuevo look

El tenista español Carlos Alcaraz debutó con una victoria por 6-4, 7-5, 6-4 ante Reilly Opelka este martes 26 de agosto de 2025 en la pista Arthur Ashe de Nueva York, en la primera ronda del US Open, destacando no solo por su juego, sino por un sorprendente corte de pelo militar que explicó como un malentendido.

En su estreno en el US Open 2025, Alcaraz, número dos del ranking ATP, superó con autoridad al estadounidense Opelka en un partido que duró 2 horas y 10 minutos. El español, campeón de Roland Garros 2025, dominó el encuentro con 32 winners y 12 aces, asegurando su pase a la segunda ronda, donde enfrentará al italiano Mattia Bellucci el miércoles 27 de agosto. Sin embargo, tras el partido, la atención se centró en su nuevo look: un corte de pelo completamente rapado que sorprendió a los aficionados y medios presentes en el Flushing Meadows.

Alcaraz responsabiliza a su hermano

En la conferencia de prensa posterior, Alcaraz explicó que el cambio de imagen fue resultado de un error de su hermano Álvaro, quien actuó como peluquero. “Sentía que ya tenía el pelo larguísimo. Antes del torneo dije que me quería cortar el pelo. De repente, mi hermano no entendió nada de la máquina. Simplemente me lo cortó y la única manera de arreglarlo es rapándolo”, relató con humor. “Siendo sincero, no es tan bueno… supongo que tampoco es tan malo”.

El tenista también mencionó la ausencia de su peluquero habitual, Víctor, quien lo acompañó en Roland Garros. “Nueva York está demasiado lejos para Víctor. No me interesa para nada el pelo. Soy de los que piensan: ‘Bueno, el pelo crece’, y supongo que en unos días estará bien”, comentó. Alcaraz, de 22 años, aprovechó para bromear sobre el impacto de su nuevo estilo en la pista: “Creo que hoy me hizo ser más rápido”.

Reacciones al nuevo look

El corte de pelo de Alcaraz generó revuelo en las redes sociales incluso antes del partido. Un video capturó la reacción del estadounidense Frances Tiafoe, amigo cercano del español, quien exclamó. “Es horrible”. Sin embargo, Alcaraz respondió. “Vi el video y Tiafoe está mintiendo. Sé que le gusta el corte, me lo dijo”. El murciano también interactuó con el público en la entrevista a pie de pista, preguntando: “¿Os gusta el nuevo corte de pelo?”. La respuesta fue una ovación de los aficionados en la pista Arthur Ashe, a lo que añadió. “Creo que les gusta”.

El interés por la apariencia de Alcaraz no es nuevo. El español expresó su creciente pasión por la moda. “Me estoy metiendo un poco más en ese mundo. Tengo pasión por los sneakers, la vestimenta, ahora le estoy dando mucha más importancia”, señaló. Destacó que eventos como el US Open son ideales para mostrar un estilo diferente: “Si hay un lugar que se asemeja a un corte y un estilo totalmente diferente como este es Nueva York”.

Contexto del US Open 2025

El US Open, último Grand Slam del año, reúne a los mejores tenistas del mundo en Flushing Meadows, Nueva York. Alcaraz, con cuatro títulos de Grand Slam (US Open 2022, Wimbledon 2023 y 2024, Roland Garros 2025), es uno de los favoritos para avanzar profundo en el torneo. Su victoria ante Opelka, un sacador potente de 2.11 metros, mostró su solidez en devoluciones y movilidad, con solo 18 errores no forzados en el partido.

Próximo desafío

En la segunda ronda, Alcaraz enfrentará a Mattia Bellucci, número 101 del ranking ATP, quien superó al francés Stanislas Wawrinka en la primera ronda por 6-3, 6-4, 6-2. El italiano, de 24 años, busca dar la sorpresa ante el español, quien lidera el cara a cara con una victoria en Wimbledon 2024. El partido está programado para el miércoles 27 de agosto en horario nocturno, nuevamente en la pista Arthur Ashe.