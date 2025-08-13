COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Capturan a sospechoso de doble homicidio en urbanización privada de Daule, Guayas

El crimen ocurrió alrededor de las 02:30 del 9 de agosto, cuando un grupo de hombres armados ingresó a la urbanización , neutralizó a los guardias de seguridad y ejecutó a dos personas en una vivienda.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Detienen a presunto implicado en crimen de urbanización Málaga 2
Detienen a presunto implicado en crimen de urbanización Málaga 2

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional del Ecuador capturó a Joao J., presunto responsable de un doble homicidio registrado el 9 de agosto de 2025 en la urbanización Málaga 2, ubicada en la parroquia La Aurora, cantón Daule, provincia de Guayas. La detención se llevó a cabo en un bus interprovincial con destino a Esmeraldas, tras un operativo coordinado por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (DINASED). El sospechoso, identificado como presunto integrante del grupo delictivo transnacional “Los Tiguerones”, enfrentaba una orden de captura por robo con resultado de muerte.

El crimen ocurrió alrededor de las 02:30 del 9 de agosto, cuando un grupo de hombres armados ingresó a la urbanización privada, neutralizó a los guardias de seguridad y ejecutó a dos personas en una vivienda. Las víctimas, cuyos cuerpos presentaban múltiples heridas de bala, fueron halladas sin vida por agentes policiales alertados por el ECU 911. 

Detalles del operativo y hallazgos

Tras recibir información de inteligencia, la Policía interceptó un bus en la parroquia La Independencia, donde se encontraba Joao J. Aunque inicialmente proporcionó una identidad falsa, los agentes verificaron sus datos y confirmaron su vinculación con el doble homicidio. Durante la detención, se incautaron un teléfono móvil y prendas de vestir como evidencia, las cuales están bajo análisis para esclarecer el caso. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para el trámite legal correspondiente. 

Inseguridad en la provincia del Guayas 

La provincia de Guayas enfrenta una creciente ola de violencia, con una tasa de homicidios que alcanzó 47 por cada 100,000 habitantes en 2024, según datos del Ministerio del Interior. El cantón Durán, en particular, ha sido señalado como uno de los más violentos de Ecuador. Los incidentes han estado relacionados con el crimen organizado, como ajustes de cuentas y extorsión. 

La Asociación de Residentes de Málaga 2 expresó su consternación por el hecho y señaló que, pese a solicitudes previas de mayor presencia policial, las autoridades indicaron que solo cuentan con dos patrulleros para cubrir toda la parroquia La Aurora.

Avances en la investigación

Las autoridades continúan investigando posibles vínculos entre el doble homicidio y otros crímenes registrados en Guayas, incluyendo asesinatos en el sur de Guayaquil. Aunque no se han revelado más detalles sobre las víctimas, fuentes policiales sugieren que podrían estar relacionadas con organizaciones criminales. Las investigaciones apuntarían a un posible ajuste de cuentas.

Este caso refleja los desafíos que enfrenta Ecuador en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en áreas residenciales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO