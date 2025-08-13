Capturan a sospechoso de doble homicidio en urbanización privada de Daule, Guayas

La Policía Nacional del Ecuador capturó a Joao J., presunto responsable de un doble homicidio registrado el 9 de agosto de 2025 en la urbanización Málaga 2, ubicada en la parroquia La Aurora, cantón Daule, provincia de Guayas. La detención se llevó a cabo en un bus interprovincial con destino a Esmeraldas, tras un operativo coordinado por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (DINASED). El sospechoso, identificado como presunto integrante del grupo delictivo transnacional “Los Tiguerones”, enfrentaba una orden de captura por robo con resultado de muerte.

El crimen ocurrió alrededor de las 02:30 del 9 de agosto, cuando un grupo de hombres armados ingresó a la urbanización privada, neutralizó a los guardias de seguridad y ejecutó a dos personas en una vivienda. Las víctimas, cuyos cuerpos presentaban múltiples heridas de bala, fueron halladas sin vida por agentes policiales alertados por el ECU 911.

Detalles del operativo y hallazgos

Tras recibir información de inteligencia, la Policía interceptó un bus en la parroquia La Independencia, donde se encontraba Joao J. Aunque inicialmente proporcionó una identidad falsa, los agentes verificaron sus datos y confirmaron su vinculación con el doble homicidio. Durante la detención, se incautaron un teléfono móvil y prendas de vestir como evidencia, las cuales están bajo análisis para esclarecer el caso. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para el trámite legal correspondiente.

Inseguridad en la provincia del Guayas

La provincia de Guayas enfrenta una creciente ola de violencia, con una tasa de homicidios que alcanzó 47 por cada 100,000 habitantes en 2024, según datos del Ministerio del Interior. El cantón Durán, en particular, ha sido señalado como uno de los más violentos de Ecuador. Los incidentes han estado relacionados con el crimen organizado, como ajustes de cuentas y extorsión.

La Asociación de Residentes de Málaga 2 expresó su consternación por el hecho y señaló que, pese a solicitudes previas de mayor presencia policial, las autoridades indicaron que solo cuentan con dos patrulleros para cubrir toda la parroquia La Aurora.

Avances en la investigación

Las autoridades continúan investigando posibles vínculos entre el doble homicidio y otros crímenes registrados en Guayas, incluyendo asesinatos en el sur de Guayaquil. Aunque no se han revelado más detalles sobre las víctimas, fuentes policiales sugieren que podrían estar relacionadas con organizaciones criminales. Las investigaciones apuntarían a un posible ajuste de cuentas.

Este caso refleja los desafíos que enfrenta Ecuador en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en áreas residenciales.