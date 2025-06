Cancillería de Colombia niega rol en mediación para evitar extradición de alias ‘Fito’ a Estados Unidos

La Cancillería de Colombia informó este 30 de junio que recibió el 9 de junio una supuesta comunicación atribuida a alias ‘Fito’, en la cual se solicitaba al Estado colombiano actuar como garante en una posible entrega voluntaria a Estados Unidos. La entidad aclaró que no ha verificado la autenticidad del documento ni ha ejecutado gestión alguna relacionada con este caso.

El pronunciamiento surge tras circular la misiva en la que Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, pediría evitar su extradición a EE. UU. mediante mediación diplomática. La Cancillería precisó que no ha recibido solicitudes oficiales por canales institucionales o diplomáticos.

Cancillería de Colombia no actúa como garante de narcotraficantes

En el comunicado, la Cancillería colombiana enfatizó que no actúa como garante de narcotraficantes y que no tiene competencia para intervenir en procesos judiciales de extradición. “La Cancillería no ha realizado gestión alguna, ni interna ni ante autoridades ecuatorianas ni de ningún otro gobierno”, reiteró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Añadió también que la eventual extradición de alias ‘Fito’ es un procedimiento que corresponde únicamente al Estado ecuatoriano. “Se trata de un proceso soberano e interno en el cual Colombia no tiene participación ni influencia”, expresó el organismo.

Contacto a través de funcionarios diplomáticos

Según la Cancillería, la supuesta carta llegó por medio de la embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y de la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio. No obstante, insisten en que no ha habido gestión diplomática formal ni contacto alguno con autoridades extranjeras sobre este tema.

En el documento, alias ‘Fito’ solicitaba que Colombia actuara como garante para evitar su extradición. El planteamiento se considera inviable, ya que la Cancillería no posee competencia legal para intervenir en procesos de justicia internacional.

Captura y extradición de alias ‘Fito’ en manos de Ecuador

Alias ‘Fito’ fue capturado el 25 de junio, tras una operación de seguridad en Ecuador. El presidente Daniel Noboa anunció que su gobierno procederá con la extradición del narcotraficante a Estados Unidos, como parte de las acciones contra el crimen organizado.

La Cancillería colombiana cerró filas afirmando que no media ni intercede en casos judiciales internacionales. El proceso queda exclusivamente en manos de las autoridades ecuatorianas y estadounidenses. (07).