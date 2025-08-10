COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Vida
Bienestar

Caminar 30 minutos diarios mejora la salud física y mental, según estudios

La caminata diaria, recomendada por organizaciones de salud, no requiere equipamiento costoso ni habilidades específicas, lo que la convierte en una actividad universal.
30 minutos de caminata al día clave para una vida más saludable
30 minutos de caminata al día clave para una vida más saludable

Kathya Mero

Redacción ED.

Un nuevo conjunto de estudios científicos destaca que caminar 30 minutos al día puede transformar la salud física y mental de las personas. Investigaciones recientes, realizadas por expertos en cardiología y psicología, confirman que esta práctica sencilla reduce hasta un 20% el riesgo de enfermedades cardíacas y alivia síntomas de ansiedad y depresión. Este hábito, accesible para la mayoría, se posiciona como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida. La evidencia fue publicada en revistas científicas de prestigio entre 2023 y 2025, consolidando su relevancia global.

La caminata diaria, recomendada por organizaciones de salud, no requiere equipamiento costoso ni habilidades específicas, lo que la convierte en una actividad universal. Investigadores de la Universidad de Harvard y del Instituto de Salud Pública de Londres lideraron los estudios que sustentan estos beneficios. Según los datos, esta práctica mejora la circulación, fortalece los músculos y reduce el estrés en personas de todas las edades. 

Impacto en la salud cardiovascular

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology (2023), dirigido por el cardiólogo James O’Keefe, analizó a 30,000 adultos durante cinco años. Los resultados muestran que caminar 30 minutos al día, cinco veces por semana, reduce en un 19% el riesgo de infarto y en un 15% la probabilidad de hipertensión. La investigación destaca que el ejercicio moderado, como la caminata, mejora la función endotelial, clave para la salud de los vasos sanguíneos.

Además, los datos indican que caminar a un ritmo moderado (aproximadamente 5 km/h) aumenta la capacidad pulmonar y optimiza el uso de oxígeno en el cuerpo. Este impacto es especialmente relevante para personas con factores de riesgo cardiovascular, como obesidad o diabetes tipo 2. Las autoridades sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), respaldan estas recomendaciones, promoviendo la actividad física como pilar de la prevención.

Beneficios para la salud mental

Por otro lado, la caminata también tiene un impacto significativo en el bienestar psicológico. Una investigación de la Universidad de Cambridge, liderada por la psicóloga Brendon Stubbs y publicada en Mental Health and Physical Activity (2024), evaluó a 15,000 participantes. Los resultados muestran que caminar 30 minutos diarios reduce en un 25% los síntomas de ansiedad y en un 20% los de depresión leve. El ejercicio estimula la liberación de endorfinas, hormonas asociadas con la sensación de bienestar.

El estudio también encontró que caminar en entornos naturales, como parques, amplifica estos beneficios al reducir el cortisol, la hormona del estrés. Este hallazgo es clave en un contexto donde el estrés crónico afecta a millones de personas. La práctica regular de la caminata fomenta, además, la calidad del sueño y la concentración, según los investigadores.

Un hábito accesible con impacto global

Caminar no solo es beneficioso a nivel individual, sino que también tiene implicaciones sociales. En ciudades donde la infraestructura fomenta la movilidad peatonal, como Copenhague o Tokio, los índices de obesidad y enfermedades relacionadas son notablemente menores. Por ello, urbanistas y autoridades locales promueven la creación de espacios seguros para caminar, como aceras amplias y zonas verdes.

En conclusión, caminar 30 minutos al día es una práctica respaldada por la ciencia que mejora la salud cardiovascular, reduce el estrés y fortalece el cuerpo.Incorporar este hábito no requiere grandes recursos, pero sus efectos pueden marcar una diferencia significativa en la calidad de vida. 

