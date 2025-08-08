COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Sociedad

Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó la actualización del Registro Electoral, que incluye los trámites de cambios de domicilio realizados hasta el 1 de agosto de 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE
Los cambios posteriores a esta fecha regirán para las elecciones seccionales que se llevarán a cabo en 2027.
Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE
Los cambios posteriores a esta fecha regirán para las elecciones seccionales que se llevarán a cabo en 2027.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó la actualización del Registro Electoral, que incluye los trámites de cambios de domicilio realizados hasta el 1 de agosto de 2025. El nuevo padrón habilita a un total de 13.966.443 electores.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó este jueves, 7 de agosto de 2025, la última actualización del Registro Electoral. Esta medida habilita a un total de 13.966.443 electores, tanto dentro del país como en el exterior.

La resolución establece que los trámites de cambio de domicilio electoral que se completaron hasta el 1 de agosto de 2025 serán los que se apliquen en el registro actual. Los cambios posteriores a esta fecha regirán para las elecciones seccionales que se llevarán a cabo en 2027.

Habilitados para la votación

La decisión del Pleno del CNE se formalizó en una sesión plenaria. La cifra de 13.966.443 electores está desglosada para la ciudadanía, pero se centra en una consolidación global de votantes. Con esta actualización, el organismo busca garantizar un proceso electoral transparente y organizado.

Este Registro Electoral representa la base de datos de los ciudadanos con derecho a voto. La consolidación de la información de los votantes se ha convertido en una tarea importante para las autoridades. El CNE reitera la importancia de la participación ciudadana.

¿Cómo verificar mis datos?

El Registro Electoral actualizado estará disponible para consulta de la ciudadanía. El periodo para la verificación será entre el 10 y el 24 de agosto de 2025. Los ciudadanos pueden revisar su información personal y su lugar de votación a través del sitio web oficial del CNE, www.cne.gob.ec.

Durante este período, la ciudadanía podrá presentar reclamos administrativos en caso de encontrar alguna inconsistencia. El organismo electoral insta a los ciudadanos a verificar sus datos. Este proceso de consulta es esencial para asegurar la exactitud del padrón.

Domicilios y fechas clave

El CNE explicó que el corte del 1 de agosto de 2025 fue la fecha límite para los cambios de domicilio. Esta disposición es para entender la logística del próximo evento electoral. Los ciudadanos que realizaron su trámite después de esa fecha verán su nuevo domicilio reflejado en el padrón de las elecciones de 2027.

Esta medida busca evitar problemas logísticos y asegurar la correcta organización de los comicios. La actualización del padrón y la fecha de corte para los cambios de domicilio son temas recurrentes en los procesos electorales. Los ciudadanos deben estar atentos a estas fechas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Protesta en Quito: Gremios respaldan a la Corte Constitucional y critican al Gobierno

Las coordinaciones zonales que funciona en Manabí, esperan directrices. ¿Habrá más despidos?

Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE

José Serrano ha sido investigado por la justicia ecuatoriana por estar presuntamente relacionado a varios casos

Nuevos trolebuses eléctricos de Quito superan el millón de kilómetros y movilizan a 10 millones de pasajeros

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Protesta en Quito: Gremios respaldan a la Corte Constitucional y critican al Gobierno

Las coordinaciones zonales que funciona en Manabí, esperan directrices. ¿Habrá más despidos?

Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE

José Serrano ha sido investigado por la justicia ecuatoriana por estar presuntamente relacionado a varios casos

Nuevos trolebuses eléctricos de Quito superan el millón de kilómetros y movilizan a 10 millones de pasajeros

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Protesta en Quito: Gremios respaldan a la Corte Constitucional y critican al Gobierno

Las coordinaciones zonales que funciona en Manabí, esperan directrices. ¿Habrá más despidos?

José Serrano ha sido investigado por la justicia ecuatoriana por estar presuntamente relacionado a varios casos

Nuevos trolebuses eléctricos de Quito superan el millón de kilómetros y movilizan a 10 millones de pasajeros

Entre sol y lloviznas: Así será el clima este viernes, 8 de agosto en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO