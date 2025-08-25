COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Salud

Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad

Descubre cómo alterar los horarios de sueño afecta tu salud. Conoce las consecuencias del sueño irregular.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad
Las alteraciones de sueño tienen efectos en la salud física y mental.
Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad
Las alteraciones de sueño tienen efectos en la salud física y mental.

Redacción

Redacción ED.

Cambiar de forma brusca los horarios de sueño (la hora de acostarse y levantarse) altera los ritmos circadianos, un sistema interno que regula funciones clave como la secreción de hormonas, la temperatura corporal o la presión arterial.

Esto se traduce en insomnio, somnolencia diurna, dificultades de concentración o incluso un aumento de la irritabilidad. Así lo señala la especialista en Neurofisiología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Sonia Montilla.

Hay que justar los horarios de sueño

En este sentido, quienes trabajan en turnos rotatorios o nocturnos enfrentan el desafío de ajustar el ciclo biológico a horarios artificiales. Esto, incrementa el riesgo de sufrir trastornos del sueño crónicos y, a largo plazo, problemas metabólicos y cardiovasculares.

En el caso del jet lag, la exposición a un nuevo huso horario provoca que el cuerpo mantenga el ciclo de sueño del lugar de origen, lo que da lugar a síntomas como fatiga persistente, digestiones pesadas y alteraciones en el apetito. Asimismo, la experta matiza que este efecto suele ser más intenso al viajar hacia el este, ya que obliga a adelantar el horario natural de sueño.

Un horario de sueño regular puede mejorar la recuperación de la insuficiencia cardíaca, según estudio

Además, durante el verano y especialmente en vacaciones, los cambios de hábitos como acostarse más tarde, dormir siestas prolongadas o exponerse a pantallas en la cama se acentúan, y la posterior vuelta a la rutina en septiembre puede hacer más difícil recuperar horarios estables. “La acumulación de estos pequeños hábitos genera lo que se conoce como ‘jet lag social’. Es una discrepancia entre el horario interno y las exigencias sociales o laborales, que puede ser tan perjudicial como cruzar varios husos horarios”, explica el psicólogo de Blua de Sanitas, Pablo Ramos.

“Dormir bien no es solo cuestión de cantidad, sino también de calidad y regularidad. Respetar el reloj biológico permite mantener en equilibrio sistemas tan importantes como el inmunitario, el endocrino y el cardiovascular”, señala Ramos.

Minimiza el impacto en tu salud

Para minimizar el impacto, los expertos de Sanitas recomiendan aprovechar los últimos días de vacaciones para reajustar la hora de acostarse y levantarse. Así como evitar comidas copiosas y estimulantes antes de dormir, como el café o el alcohol; o limitar el uso de dispositivos electrónicos por la noche, ya que la luz azul de las pantallas inhibe la producción de melatonina.

Asimismo, recomiendan mantener rutinas de sueño regulares desde la primera semana de actividad laboral para reducir la fatiga acumulada y aprovechar las siestas “con moderación”. Dormir 20-30 minutos a primera hora de la tarde puede ser reparador, pero si se alargan demasiado, pueden dificultar el descanso nocturno, explican.

Por otro lado apuntan que la luz natural es el principal sincronizador del reloj interno. Por eso, tras un vuelo hacia el este “conviene exponerse a la luz matinal”. Mientras que en viajes hacia el oeste, hacerlo por la tarde “ayuda a retrasar el ciclo”. Finalmente, los expertos concluyen que cuando los problemas de sueño duran más de dos semanas o afectan al rendimiento diario, es aconsejable buscar asesoramiento médico. (13).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad

La dieta mediterránea podría ayudar a reducir el riesgo genético de sufrir Alzheimer

Niña de 11 años que iba en un taxi murió durante una balacera en el suburbio de Guayaquil

Sismo de magnitud 4,4 se registra en las costas de Esmeraldas sin generar alerta de tsunami

Donald Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad

La dieta mediterránea podría ayudar a reducir el riesgo genético de sufrir Alzheimer

Niña de 11 años que iba en un taxi murió durante una balacera en el suburbio de Guayaquil

Sismo de magnitud 4,4 se registra en las costas de Esmeraldas sin generar alerta de tsunami

Donald Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La dieta mediterránea podría ayudar a reducir el riesgo genético de sufrir Alzheimer

Niña de 11 años que iba en un taxi murió durante una balacera en el suburbio de Guayaquil

Sismo de magnitud 4,4 se registra en las costas de Esmeraldas sin generar alerta de tsunami

Donald Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

Plaza Tarqui Central revive con bingos y ferias para atraer a más usuarios en Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO