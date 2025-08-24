Cámara de seguridad grabó el accidente en Esmeraldas en el que fallecieron Marcos Olmedo, jugador del Muchuc Runa, y dos personas más.

Cámara de seguridad captó el momento exacto de la fuerte colisión en la que se vieron involucrados dos vehículos livianos, en uno de ellos viajaba el jugador de fútbol Marcos David Olmedo Garrido, del club Mushuc Runa.

El jugador, al momento del accidente de tránsito, se movilizaba en un vehículo tipo suv, el cual quedó seriamente afectado en su infraestructura tras el choque. La colisión se dio entre el automotor del futbolista y una camioneta de color rojo, de una cabina, en la cual se movilizaban dos personas que también perdieron la vida, de acuerdo a medios locales como Quinindé Noticias.

Tras el siniestro vial, elementos del Cuerpo de Bomberos de Quinindé llegaron al lugar para socorrer a las víctimas, pero comprobaron el deceso de ellas. Asimismo, los agentes procedieron con la extracción de los afectados, quienes quedaron atrapados entre los metales de ambos automotores.

Imágenes del accidente que cobró la vida de Marcos Olmedo

Este siniestro vial tuvo lugar en el sector conocido como “Las Pimientas” del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, la mañana de este domingo 24 de agosto. La tragedia se registró cuando ambos vehículos, los cuales circulaban en sentido contrario, chocaron frontalmente.

De acuerdo a las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona, el automotor del futbolista habría invadido el carril opuesto, produciéndose finalmente un impacto frontal entre los dos automotores.

#Ecuador Así fue el accidente en el que murió el futbolista Marcos Olmedo, jugador del club Mushuc Runa. pic.twitter.com/hgtFtouIS0 — El Diario – Manabita (@eldiarioec) August 24, 2025

Según los registros visuales, un motociclista que circulaba delante del vehículo del futbolista Marcos Olmedo, estuvo a escasos metros de que lo alcanzara el automotor del deportista tras la fuerte colisión. A consecuencia del choque, restos de ambos automotores quedaron sobre la calzada, el vehículo de Olmedo quedó sobre la vía, mientras el otro fue impulsado fuera de la calzada.