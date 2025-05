Calle Río Tanti sufre abandono en el centro de Santo Domingo

En el centro de Santo Domingo, la calle Río Tanti se ha convertido en una ruta intransitable.

A lo largo de sus seis cuadras, esta vía presenta forámenes profundos, algunos comparables con cráteres, que se agravan en esta época de lluvias. La presencia de charcas permanentes y lodo obliga a los conductores a circular a menos de 10 kilómetros por hora, sorteando los daños que ponen en riesgo la seguridad de peatones y vehículos. La calle Río Tanti conecta puntos clave del casco urbano: junto al recinto ferial Alfonso Torres Ordóñez se ubican el hospital del Día del IESS, el Servicio de Rentas Internas, hoteles, negocios, y zonas de parqueo donde laboran cuidadores informales. Pese a su importancia, la calle Río Tanti es una de las pocas transversales que no ha recibido mantenimiento ni obras de regeneración urbana.

Inversiones en zona aledaña a la Río Tanti

El contraste es evidente. Mientras el Municipio impulsa proyectos de inversión en el recinto ferial, la calle Río Tanti permanece sin intervenciones. El alcalde Wilson Erazo anunció que 2,5 hectáreas del recinto serán ofrecidas en concesión a la empresa privada. “Queremos que se construya un coliseo tres veces mejor que el Rumiñahui. Santo Domingo no tiene un escenario de ese nivel”, dijo. En ese modelo de gestión público-privada, se espera levantar un gran centro de eventos para la ciudad. Mientras tanto, la calle Río Tanti permanece llena de huecos, sin señalización ni obras a la vista. Una parte de la calle Río Tanti se utiliza como estacionamiento informal. Allí trabaja desde hace 15 años Patricia Montecé, cuidadora de autos. “Llegan unos 300 carros diarios. Me conocen los que vienen al SRI, al IESS, al ferial. Con esto he sacado adelante a mis cuatro hijos”, cuenta. Ella inicia su jornada a las 05:00 y se retira a las 16:00.

Calles aledañas también con daños

El anuncio de nuevas inversiones no alivia los problemas inmediatos. A pocos metros de la calle Río Tanti, en la transversal Río Zamora, una alcantarilla sin tapa despide malos olores y representa un peligro, especialmente en las noches. Además, la calzada está agrietada y deteriorada. Los vecinos y usuarios piden acciones urgentes. El deterioro de esta vía no solo afecta la movilidad, sino que también daña la imagen urbana de una zona con alto potencial económico y cultural.

La «Quadra» dinamizará la zona

El Municipio suscribió un contrato de arrendamiento de 25 años para que la inversión del proyecto la «Quadra» ocupe 15 mil metros cuadrados del recinto ferial. La renta mensual es de USD 25.000 y, tras finalizar el plazo, el espacio regresará al Municipio. El proyecto contempla espacios culturales que estarán a cargo del Cabildo. Esta obra se encuentra junto a la calle Río Tanti.

15 años cuidando autos en la Río Tanti

Patricia Montecé es una figura conocida en la calle Río Tanti. Como cuidadora de autos, ha visto pasar miles de personas. Es madre de cuatro hijos, a quienes ha educado con el fruto de su trabajo diario en esta calle del centro de Santo Domingo. Ella labora en esa zona junto a otros dos cuidadores que reciben una contribución simbólica por su trabajo.