CACES informó los resultados del examen de habilitación para médicos, odontólogos y enfermeros

La Comisión de Educación conoció los resultados del examen de habilitación profesional. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) los presentó. Esto ocurrió en Quito, para médicos, odontólogos y enfermeros, el 9 de julio de 2025. El propósito es asegurar la calidad en el ejercicio de las profesiones de la salud.

Cifras clave del examen CACES

La presidenta del CACES, Ximena Córdova, y la consejera Tangya Tandazo expusieron la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior. Detallaron la estructura del examen, sus comités de elaboración y validación, y la modalidad de aplicación. También mencionaron los centros autorizados y las jornadas de acompañamiento. Presentaron los resultados por carrera.

En la primera convocatoria de 2025, Medicina alcanzó un 77,99 % de aprobación. Odontología obtuvo un 60,99 %. Enfermería registró un 45,21 %. El 67,33 % de los aspirantes fueron mujeres. Los hombres representaron el 32,67 %.

Advertencias y acompañamiento

Autoridades del CACES alertaron sobre la circulación de un banco de preguntas. Desde 2022, un simulador no oficial contiene preguntas ajenas al examen. Por ello, la entidad ofrece cursos de actualización de conocimientos. El objetivo es brindar acompañamiento efectivo a los aspirantes.

Los asambleístas Mónica Salazar, John Polanco, Ana María Raffo, María de Lourdes Alarcón, Ana Belén Yela y María Paula Veloz reflexionaron sobre la importancia del examen. Destacaron su rol en la calidad de los servicios de salud. Abordaron los casos de reprobación y las universidades de procedencia. También analizaron los tiempos de preparación y los inconvenientes del sistema. Finalmente, revisaron los indicadores de rendimiento.

Novedades legislativas en la comisión

La mesa legislativa también recibió información relevante sobre otros temas. En el marco del tratamiento del informe para primer debate del proyecto de Ley de Deportes Electrónicos, el experto Daniel Santana presentó su criterio. Afirmó que esta industria está en desarrollo. Además, destacó que promueve la generación de empleo. En Ecuador, ya existen más de siete millones de gamers.

Francisco Enríquez, representante de The Everything App for Gamers, respaldó el proyecto. Mencionó que otros países tienen regulaciones avanzadas. Finalmente, los comisionados aprobaron la creación de dos mesas técnicas. Una para la fiscalización del Sistema de Educación Nacional. Otra para la institucionalización de las universidades amazónicas.