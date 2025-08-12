Cacao ecuatoriano brilla en Chokao 2025 con récord de ventas y trazabilidad

Del 26 al 28 de agosto de 2025, la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) organiza Chokao 2025 en el Centro de Convenciones UEES, Samborondón, para promover el cacao ecuatoriano, que alcanzó USD 1.333 millones en exportaciones, impulsado por precios récord y normativas de trazabilidad.

Récord en exportaciones de cacao

En el primer trimestre de 2025, Ecuador exportó 139.000 toneladas de cacao, generando USD 1.333 millones, un aumento del 37% en volumen y 161% en valor respecto a 2024, un récord según el Banco Central del Ecuador. Este desempeño consolida al cacao como el segundo producto no petrolero de exportación, superando al banano. Los precios internacionales, que alcanzaron un máximo histórico de USD 12.483 por tonelada en diciembre de 2024, se estabilizan en USD 10.000 por tonelada en 2025, según ICE Futures U.S.

Chokao 2025, organizado por ANECACAO, reúne a 6.000 asistentes, incluyendo productores, exportadores, chocolateros y compradores de Europa, Norteamérica y Asia. La feria incluye una rueda de negocios híbrida, un seminario con expertos como Michel Arrion (ICCO) y la final del Premio Paco Torreblanca para elegir la mejor tarta de chocolate del país.

Sostenibilidad y trazabilidad en el foco

Ecuador enfrenta el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), que exige geolocalización de lotes y cero deforestación post-2020. El 75% de las exportaciones ecuatorianas cuenta con la certificación de cacao fino de aroma de la ICCO, fortaleciendo su posición en mercados premium. La feria destacará programas de georreferenciación y laboratorios sensoriales para cumplir con estas normativas.

Chokao 2025 espera superar los USD 2 millones en intenciones de compra de 2024, impulsado por el interés de compradores internacionales. El Encuentro Nacional de Productores reunirá a 300 productores para fortalecer la cadena de valor.

Eventos clave y proyecciones para superar el récord

La feria incluye un seminario sobre precios, trazabilidad y modelos de negocio, con ponentes como Antoine Fountain (Voice Network) y Chris Vincent (World Cocoa Foundation). Una masterclass bean-to-bar capacitará a chocolateros en procesos de alta calidad. El evento se alinea con la proyección de Ecuador de exportar 479,000 toneladas en 2025, acercándose al segundo lugar mundial, según ANECACAO.

El cacao ecuatoriano, cultivado por 100.000 familias, lidera en provincias como Los Ríos (97.471 toneladas), Manabí (71.754 toneladas) y Esmeraldas (58.965 toneladas). Merlyn Casanova, directora ejecutiva de ANECACAO, destaca que Chokao 2025 transformará este récord en alianzas estratégicas.

Fortaleciendo la cadena de valor

Chokao 2025 refuerza la competitividad del cacao ecuatoriano, que superó al banano en exportaciones en 2025. Con 90 empresas expositoras, la feria promueve innovación y sostenibilidad, apoyada por el Ministerio de Agricultura. Ecuador busca consolidarse como el segundo mayor exportador mundial, tras Ghana, con proyecciones de 515,000 toneladas para 2025.