COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Salud

El Hospital de Durán atendió 220 partos en julio, 142 de ellos por cesárea

El Hospital de Durán registra un aumento considerable de 50 partos en julio, destacando su capacidad operativa y alta especialización.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
El Hospital de Durán atendió 220 partos en julio, 142 de ellos por cesárea
El centro atiende casos de alto riesgo.
El Hospital de Durán atendió 220 partos en julio, 142 de ellos por cesárea
El centro atiende casos de alto riesgo.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

Durante julio de 2025, el Centro Obstétrico del Hospital Dr. Enrique Ortega Moreira de Durán atendió 220 partos, un aumento de 50 nacimientos respecto a junio.

De estos, 142 fueron cesáreas y 78 partos naturales, lo que evidencia la preparación del hospital para brindar atención integral y especializada a mujeres embarazadas y a sus recién nacidos. El centro atiende casos de alto riesgo.

Un crecimiento que fortalece la atención regional

En julio, el hospital recibió a 15 pacientes referidas desde otros centros de salud de las zonas 5 y 8 de la provincia del Guayas, lo que ratifica su papel como centro de contingencia. Este enfoque permite brindar un soporte efectivo a otros establecimientos de salud pública.

La Dra. Gabriela Carrión, especialista en ginecología y obstetricia, destacó la importancia de la unidad. “El Centro Obstétrico es una unidad fundamental. Brindamos atención integral a embarazadas, desde el control prenatal hasta el puerperio inmediato”, afirmó. Su labor garantiza la seguridad de la madre y del bebé. Las pacientes llegan al hospital por demanda espontánea o por transferencia desde otros centros.

Hospital de Durán especializado en partos complejos

Este hospital está especializado en partos de alto y muy alto riesgo, como la preeclampsia o embarazos en adolescentes. También atiende partos naturales de manera segura. Las cifras demuestran el compromiso y la experiencia del personal médico y de enfermería.

El gerente hospitalario, Gabriel León San Miguel, enfatizó la importancia de este rol. “Generamos atención segura y eficiente, gracias al compromiso y la experiencia de nuestro personal”, aseguró. Las acciones del Ministerio de Salud Pública aseguran que los servicios obstétricos ofrezcan bienestar materno y neonatal.

Cifras de partos en el Hospital de Durán en 2025

Mes Total de Partos Parto Natural Parto por Cesárea
Junio 170 94 76
Julio 220 78 142

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI lanza GPT-5, el modelo de inteligencia artificial más avanzado del mundo

María Becerra cuenta cómo superó un embarazo ectópico y regresó a la música

Venezuela detiene a 13 personas por presunto plan de atentado en Caracas

Fabián Cedeño, víctima de sacapintas en Santo Domingo fue sepultado en Pedernales

Ecuatorianos Preciado, Arroyo y Govea sin minutos en la tercera ronda de Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI lanza GPT-5, el modelo de inteligencia artificial más avanzado del mundo

María Becerra cuenta cómo superó un embarazo ectópico y regresó a la música

Venezuela detiene a 13 personas por presunto plan de atentado en Caracas

Fabián Cedeño, víctima de sacapintas en Santo Domingo fue sepultado en Pedernales

Ecuatorianos Preciado, Arroyo y Govea sin minutos en la tercera ronda de Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI lanza GPT-5, el modelo de inteligencia artificial más avanzado del mundo

María Becerra cuenta cómo superó un embarazo ectópico y regresó a la música

Venezuela detiene a 13 personas por presunto plan de atentado en Caracas

Fabián Cedeño, víctima de sacapintas en Santo Domingo fue sepultado en Pedernales

Ecuatorianos Preciado, Arroyo y Govea sin minutos en la tercera ronda de Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO