El Hospital de Durán atendió 220 partos en julio, 142 de ellos por cesárea

Durante julio de 2025, el Centro Obstétrico del Hospital Dr. Enrique Ortega Moreira de Durán atendió 220 partos, un aumento de 50 nacimientos respecto a junio.
De estos, 142 fueron cesáreas y 78 partos naturales, lo que evidencia la preparación del hospital para brindar atención integral y especializada a mujeres embarazadas y a sus recién nacidos. El centro atiende casos de alto riesgo.
Un crecimiento que fortalece la atención regional
En julio, el hospital recibió a 15 pacientes referidas desde otros centros de salud de las zonas 5 y 8 de la provincia del Guayas, lo que ratifica su papel como centro de contingencia. Este enfoque permite brindar un soporte efectivo a otros establecimientos de salud pública.
La Dra. Gabriela Carrión, especialista en ginecología y obstetricia, destacó la importancia de la unidad. “El Centro Obstétrico es una unidad fundamental. Brindamos atención integral a embarazadas, desde el control prenatal hasta el puerperio inmediato”, afirmó. Su labor garantiza la seguridad de la madre y del bebé. Las pacientes llegan al hospital por demanda espontánea o por transferencia desde otros centros.
Hospital de Durán especializado en partos complejos
Este hospital está especializado en partos de alto y muy alto riesgo, como la preeclampsia o embarazos en adolescentes. También atiende partos naturales de manera segura. Las cifras demuestran el compromiso y la experiencia del personal médico y de enfermería.
El gerente hospitalario, Gabriel León San Miguel, enfatizó la importancia de este rol. “Generamos atención segura y eficiente, gracias al compromiso y la experiencia de nuestro personal”, aseguró. Las acciones del Ministerio de Salud Pública aseguran que los servicios obstétricos ofrezcan bienestar materno y neonatal.