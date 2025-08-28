COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol

Byron ‘El Tigre’ Palacios en la mira de Querétaro FC para reforzar la Liga MX

Byron Palacios, goleador de Universidad Católica, está en la mira del Querétaro FC de México, que presentó una oferta formal por el delantero ecuatoriano.
Byron 'El Tigre' Palacios en la mira de Querétaro FC.
Byron 'El Tigre' Palacios en la mira de Querétaro FC.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ...

[email protected]

Byron Palacios, delantero de Universidad Católica, recibió una oferta formal del Querétaro FC de la Liga MX, según informó la periodista Johanna Calderón en redes sociales, consolidando el interés del club mexicano por el máximo goleador de la LigaPro 2025 para reforzar su plantilla.

Oferta de Querétaro FC

La periodista Calderón reveló que Querétaro FC, conocido como Gallos Blancos, presentó una propuesta concreta por Palacios, de 30 años, quien lidera la tabla de goleadores de la LigaPro 2025 con 16 goles en 25 partidos. La oferta no incluye detalles sobre el monto ni la duración del contrato, pero refleja la intención del club mexicano de fortalecer su ataque para la temporada 2025/26.

Palacios ha disputado 34 partidos con Universidad Católica desde su llegada en julio de 2024, registrando 19 goles y tres asistencias

No hay pronunciamiento oficial de Universidad Católica ni Querétaro FC sobre la negociación.

Trayectoria de Palacios

Byron Palacios, nacido en Portoviejo el 20 de febrero de 1995, debutó profesionalmente con Emelec en 2015, donde marcó un gol en ocho partidos. Posteriormente, jugó en El Nacional (11 goles en 67 partidos), Técnico Universitario (cuatro goles en 26 partidos) y Universidad Católica, donde acumula 19 goles en 34 partidos. Su actual campaña, con 12 goles de jugada, tres de cabeza y uno de penal, lo consolida como el máximo artillero de la LigaPro 2025.

Palacios se unió a Universidad Católica el 3 de julio de 2024, tras ser descartado por El Nacional, donde marcó tres goles en 16 partidos en la primera mitad de 2024. Su valor de mercado es de 870.000 dólares, según Transfermarkt.

Contexto de la Liga MX

Querétaro FC, ubicado en la posición 17 del Apertura 2025 con 4 puntos, busca reforzar su ataque tras registrar solo 7 goles en 6 partidos. Palacios, con 1.84 metros de altura y un promedio de 0.56 goles por partido en 2025, encaja en el perfil buscado por el club.

Universidad Católica, séptimo en la LigaPro con 39 puntos, depende de Palacios para clasificar al hexagonal final y pelear por el título. Su posible salida representaría una pérdida significativa para el equipo dirigido por Diego Martínez.

