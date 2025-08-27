COMUNIDAD POR USD 1
¿Buscas trabajo? Más de 5.000 empleos esperan por ti en Ecuador

Conoce cómo participar en la feria digital de empleos que conecta talento con más de 90 compañías nacionales e internacionales.
¿Buscas trabajo Más de 5.000 empleos esperan por ti en Ecuador
El ingreso y las postulaciones en la feria son totalmente gratuitos, abriendo un abanico de posibilidades para quienes buscan empleo en Ecuador. Foto: Freepik.
¿Buscas trabajo Más de 5.000 empleos esperan por ti en Ecuador
El ingreso y las postulaciones en la feria son totalmente gratuitos, abriendo un abanico de posibilidades para quienes buscan empleo en Ecuador. Foto: Freepik.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Más de 5.000 puestos de trabajo disponibles en más de 90 empresas nacionales e internacionales presentan una gran oportunidad en la Feria de Empleos Expo Multitrabajos Online 2025. Este evento online se mantendrá abierto hasta el domingo 31 de agosto, permitiendo que personas de todo Ecuador accedan a ofertas laborales diversas y actualizadas.

La feria destaca por su formato digital, que elimina barreras de tiempo y espacio, facilitando la conexión de talentos con vacantes reales. La plataforma Multitrabajos ofrece puestos en variadas áreas, desde perfiles tecnológicos hasta administrativos, con especial énfasis en el sector comercial y de ventas.

Participación destacada y beneficios del formato digital

Entre las firmas participantes sobresalen Pepsi-TesaliaGrupo VilasecaNestlé y Grupo El Rosado, junto a multinacionales como PepsiCo.

La Feria de Empleos Expo Multitrabajos Online 2025 incluye otras empresas reconocidas como Grupo Consenso, Marcimex, Plasticaucho, Inducorp – Induauto, Quifatex, Sweet and Coffee, Casabaca, SGF Global, Coris del Ecuador, Imporparis, Oriental Industria Alimenticia, La Ganga, Expalsa, Sonda del Ecuador, Banco Internacional, Colineal, Súper Tía, Quala, Claro, Gerardo Ortíz, Almacenes España, Grupo EMI, entre otras.

Esta plataforma apuesta por un proceso práctico, donde los candidatos solo necesitan cargar su currículum en PDF para empezar a postular. La herramienta utiliza inteligencia artificial que conecta perfiles idóneos con los requisitos de las vacantes.

Jeff Alejandro Morales, gerente de marketing de Multitrabajos.com en Jobint, destaca que este formato agiliza el proceso, elimina barreras geográficas y mejora la calidad del acceso a las oportunidades laborales. Además, el ingreso y las postulaciones en la feria son totalmente gratuitos, abriendo un abanico de posibilidades para quienes buscan empleo en Ecuador.

Cómo postular en la Feria de Empleos Expo Multitrabajos Online 2025

Postular a la Feria de Empleos Expo Multitrabajos Online 2025 es sencillo. Los interesados solo deben ingresar a Multitrabajos.com, crear o actualizar su perfil con el currículum y comenzar a postular a las ofertas. Las vacantes permanecen abiertas hasta el 31 de agosto, tiempo en el que los especialistas revisarán los perfiles para elegir a los mejores talentos.

Este proceso digital facilita la interacción entre candidatos y empleadores, permitiendo que más personas accedan a empleos de calidad sin dificultades ni desplazamientos. Así, la feria se consolida como una puerta de acceso esencial para el mercado laboral ecuatoriano en 2025.

Vacantes destacadas en Expo Multitrabajos Online 2025

Entre las más de 5.000 oportunidades que ofrece la Feria de Empleos Expo Multitrabajos Online 2025, destacan 10 vacantes seleccionadas por especialistas de Multitrabajos para facilitar la búsqueda de empleo.

Estas posiciones incluyen ejecutivos de ventas en Pepsi-Tesaliaespecialista de producto en Grupo Vilasecaauxiliar de restaurante en Grupo El Rosado y jefe de producción en Quifatex, entre otras.

Las vacantes resaltan perfiles de diversa formación, desde técnicos para Inducorp hasta asesores comerciales para Marcimex, enfocando los principales sectores demandados como ventas, logística y producción.

Esta feria digital se presenta como la mejor plataforma para quienes desean acceder a empleos formales en empresas líderes de Ecuador.

