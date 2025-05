¿Buscas qué ver en familia? Aquí te dejamos cinco series de Netflix para disfrutar este fin de semana

Netflix cuenta con una amplia selección de series diseñadas para el entretenimiento familiar, ideales para compartir durante este fin de semana.

Estas cinco series destacan por su capacidad de atraer a audiencias de diferentes edades, combinando historias emocionantes, mensajes positivos y formatos accesibles. A continuación, se detalla cada una, incluyendo su sinopsis oficial, género y clasificación por edades, según la información disponible en la plataforma.

Avatar: La leyenda de Aang

Esta serie animada, clasificada TV-Y7, sigue a Aang, un niño de 12 años y último maestro del aire, quien despierta tras estar atrapado en un iceberg. Acompañado por los hermanos Katara y Sokka de la Tribu del Agua, Aang emprende un viaje para derrotar al Rey Fénix y restaurar la paz en un mundo dividido por la guerra. La serie, basada en la popular franquicia de Nickelodeon, combina acción, aventura y temas de amistad.

Fuller House

Clasificada TV-G, esta comedia familiar es un spin-off de la serie de los 90 Full House. La historia se centra en DJ Tanner-Fuller, una madre viuda que cría a sus tres hijos con la ayuda de su hermana Stephanie y su amiga Kimmy Gibbler en su casa de San Francisco. Con cinco temporadas, la serie incluye apariciones de actores originales como John Stamos y Bob Saget.

The Floor Is Lava

Este programa de competencia, con clasificación TV-G, está basado en el juego infantil del mismo nombre. Equipos de tres competidores navegan por circuitos de obstáculos en escenarios como cocinas o planetarios, evitando caer en una sustancia que simula lava. Presentado por Rutledge Wood, el programa ofrece tres temporadas y un premio de 10.000 dólares para el equipo ganador.

A Series of Unfortunate Events

Clasificada TV-PG, esta serie adapta los libros de Lemony Snicket y sigue a los hermanos Baudelaire –Violet, Klaus y Sunny– tras la muerte de sus padres. Los huérfanos enfrentan al malvado Conde Olaf, interpretado por Neil Patrick Harris, mientras descubren secretos familiares. Con tres temporadas, la serie combina misterio, humor oscuro y aventuras para audiencias mayores de 10 años.

Our Planet

Este documental de Netflix, narrado por David Attenborough, clasificado TV-PG, muestra la belleza de la naturaleza a través de imágenes de animales y paisajes de todo el mundo. Con dos temporadas, la serie educativa explora ecosistemas como selvas, océanos y desiertos, destacando la importancia de la conservación. Es apta para familias con niños a partir de 7 años.

Contexto de las series familiares en Netflix

Netflix ha ampliado su catálogo de series familiares para responder a la demanda de contenido que puedan disfrutar tanto niños como adultos. Estas producciones abarcan géneros como animación, comedia, competencias y documentales, diseñados para fomentar momentos de unión familiar.

Según datos de la plataforma, las series familiares representan una parte significativa de su oferta, con opciones que promueven valores como el trabajo en equipo, la resiliencia y la creatividad.

La selección incluye formatos variados para adaptarse a diferentes preferencias. Por ejemplo, Avatar: La leyenda de Aang y A Series of Unfortunate Events ofrecen narrativas complejas para audiencias mayores, mientras que The Floor Is Lava y Fuller House brindan entretenimiento ligero y accesible.

Our Planet, por su parte, combina aprendizaje con imágenes impresionantes, ideal para familias interesadas en la educación ambiental.

Recomendaciones de Netflix

Estas series están disponibles en Netflix para streaming inmediato, accesibles desde cualquier dispositivo conectado. La plataforma también ofrece controles parentales para ajustar el contenido según la edad de los niños, garantizando una experiencia segura.

Los títulos seleccionados son aptos para diferentes rangos de edad y están diseñados para generar risas, inspirar conversaciones o enseñar sobre el mundo.

Netflix tiene más series que te pueden interesar

Ahora, si busca otro tipo de contenido, el pasado jueves 29 de mayo se estrenó Dept. Q, un thriller danés basado en los exitosos libros de Jussi Adler-Olsen. La serie sigue al detective Carl Morck, asignado a un departamento de casos sin resolver, mientras enfrenta las consecuencias de un trágico operativo fallido.

Desde España, también llegó el 16 de mayo Legado, un drama sobre poder y traición. Narra la batalla de un magnate por mantener su imperio mediático frente a las ambiciones de sus propios hijos.

Ese mismo día se lanzó Querido Hongrang, un drama histórico surcoreano que mezcla romance y misterio, centrado en la inesperada reaparición de un joven noble, desaparecido hace años, cuya identidad despierta sospechas y conflictos en la corte.

Para aprovechar el fin de semana, las familias pueden organizar sesiones de visualización con refrigerios, creando un ambiente de convivencia. Cada serie ofrece múltiples episodios, con duraciones que varían entre 20 y 60 minutos, ideales para maratones o visualizaciones cortas.