Buscan a bebé de tres meses tras asesinato de joven madre de Manta

Brittany Milena Pinargote Ceballos, de 15 años, fue asesinada con cuatro disparos la noche del 3 de julio en una urbanización de Jaramijó, tres días después de regresar a Manta, de donde había huido de amenazas. Ahora su familia pide ayuda para encontrar a su bebé de tres meses, quien estaba bajo su cuidado y permanece desaparecida tras el hecho.

La urgencia de hallar a la bebé

La principal preocupación de los familiares de Brittany Pinargote es encontrar con vida a su hija de tres meses, quien no ha sido localizada. Freddy Pinargote Mezón, padre de la joven, hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad para que colaboren con información sobre el paradero de la menor.

“No sabemos nada de la bebé. Estamos desesperados”, dijo. Según su testimonio, Brittany vivía con la niña en Colombia, a donde se había mudado aún embarzada hacía más de un año para protegerse de amenazas recibidas a través de redes sociales.

La amenaza previa y su retorno a Manta

La adolescente había huido a Colombia luego de recibir amenazas de muerte. “Ella se fue porque la habían amenazado. Decían que la iban a matar, incluso por TikTok”, contó el padre. Aunque mantenían contacto, Brittany no le contaba todos los detalles a su familia directa. “A mí no me decía mucho. A mi hermanas sí, porque sabía que yo la iba a reprender”.

Brittany regresó a Ecuador el 30 de junio y llegó directamente a su casa, ubicada en la parroquia Eloy Alfaro de Manta. “Me sorprendí cuando apareció. Le pregunté cómo así se vino, me dijo que venía a pasear. Nunca imaginé que estaba escapando de algo tan grave”, expresó su padre.

La noche del crimen: una reunión con desenlace fatal

Tres días después de su llegada, la joven recibió una invitación para encontrarse con un grupo de personas en una urbanización llamada Marina Bay, en el cantón Jaramijó. Asistió con tres amigas. “Supuestamente fue con un novio. Ahí estaban ocho sujetos armados. Discutieron y uno le disparó”, relató el padre.

Brittany recibió impactos de bala. Su muerte fue inmediata. Según la familia, las otras jóvenes, también de Manta y que la acompañaban, lograron sobrevivir y contaron que el atacante habría sido un joven con quien Brittany tenía una relación sentimental.

Dos personas fueron detenidas por la Policía Nacional en relación con el caso. Las autoridades indicaron que se hallaron evidencias en el lugar del crimen, que funcionaba como vivienda de varios de los sospechosos.

Investigaciones en curso y precariedad económica

Aunque la Policía ha actuado con rapidez, la familia no ha recibido información precisa sobre si el presunto autor del asesinato está entre los capturados. “No sabemos si lo detuvieron al asesino. Solo dijeron que encontraron evidencia en el lugar”, indicó el padre.

Además del dolor por la pérdida de su hija, la familia enfrenta serias dificultades económicas para realizar el sepelio. Freddy Pinargote, quien trabaja como tapizador, hizo un llamado a la solidaridad ciudadana. “Lo que gano solo alcanza para la comida. No tenemos para el ataúd ni para enterrarla”, lamentó en las afueras de la morgue.

Ayer, mientra velaban los restos de Brittany serán velados en su vivienda en la parroquia Eloy Alfaro, en la calle 320 y avenida 214, dijo el padre que sí recibió ayuda para el sepelio que será este domingo 6 de julio desde las 10h00 en la misma parroquia.

Llamado a la ciudadanía y a las autoridades

Freddy Pinargote pidió apoyo urgente para hallar a su nieta y justicia para su hija. “Nos duele todo, pero más nos preocupa que la niña no aparece. No sabemos si está viva. Ella sólo le ha dicho a mi hermana que la tenía en Colombia. No sabemos nada”.

Hasta el cierre de esta edición, no hay reportes oficiales sobre el paradero de la menor. La Policía mantiene abierta la investigación y ha recogido testimonios clave.

El caso de Brittany reaviva el debate sobre la violencia contra adolescentes, los riesgos en redes sociales y la falta de protección efectiva para jóvenes que enfrentan amenazas directas.

(2)