‘Burro Chaga’ asegura que su alias es usado para extorsionar en Portoviejo y niega vínculo con GDO

El ciudadano Jhony Daniel Zambrano Posligua, de Portoviejo, se acercó hasta este medio de comunicación para negar estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada (GDO).

Esto, tras la difusión de un boletín de prensa enviado por el Ejército ecuatoriano el pasado sábado 19 de julio de 2025, donde se detallaba la detención de dos hombres en las calles 21 de Diciembre y 2 de Diciembre de la capital manabita.

Ciudadano niega vínculos con GDO en Portoviejo

En la información del Ejército se señalaba que uno de los sospechosos era sobrino de alias ‘Burruchaga’ y se lo vinculaba con un GDO.

Ante esto, Zambrano Posligua indicó que su alias es ‘Burro Chaga’ y negó tener conexiones con bandas delincuenciales.

Asegura que usan su alias para extorsionar

En su carta a Medios Ediasa, el ciudadano indicó que el pasado 23 de junio presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya que su “nombre coloquial” está siendo usado para extorsionar, negando su participación en estas actividades delictivas.

“Dentro de la misma denuncia hago mención que a mí se me conoce en el sector como ‘Burro Chaga’, donde he sido muy claro de que no pertenezco a ningún grupo de GDO, ni ando solicitando dinero, por lo que están usando mi apodo o sobrenombre de forma equivocada, afectando mi honra y buen nombre”, precisó en su misiva.

“Por lo que solicito que no se use dicho nombre para poder referirse a algún delincuente o miembro de grupos delictivos”, añadió el ciudadano.

Cabe recalcar que la información a la que el ciudadano pidió aclaración salió de un boletín de prensa del Ejército Ecuatoriano. (13).