Britney Spears y Balenciaga lanzan colección cápsula en la despedida de Demna Gvasalia

Britney Spears regresa al centro de la escena cultural con una colaboración inesperada junto a la casa de moda Balenciaga. La colección cápsula, denominada Exactitudes, fue lanzada oficialmente el 3 de junio del 2025 y coincide con el anuncio de la próxima salida de Demna Gvasalia, actual director creativo de la firma. La propuesta reúne prendas y accesorios en edición limitada con imágenes icónicas de la cantante, referencias a su archivo personal y una playlist musical curada especialmente para la ocasión.

La colección integra la temporada primavera-verano 2026 de Balenciaga y será parte del último desfile de Gvasalia al frente de la marca, programado para el 9 de julio durante la Semana de la Moda de París. Esta colaboración no solo conecta dos figuras clave del entretenimiento y la moda, sino que también celebra el legado compartido de una generación.

Moda, archivo y lujo emocional

La cápsula Exactitudes incluye camisetas oversize, buzos con capucha, gorras bordadas y banderas. Las piezas están ilustradas con retratos de Spears realizados por fotógrafos como Steven Klein y Rankin, junto a su firma impresa y logos gráficos inspirados en la estética de los años 2000. Las prendas evocan el estilo Y2K con siluetas amplias, acabados vintage y una carga visual que mezcla nostalgia y vanguardia. “Estas son algunas de mis imágenes favoritas de una época increíble de mi carrera y mi vida, y estoy muy emocionada de compartirlas con todos”, expresó Britney Spears en un comunicado difundido por Balenciaga.

A diferencia del merchandising habitual vinculado a artistas pop, esta colección se sitúa dentro del universo del lujo prêt-à-porter. Los precios reflejan su exclusividad: las gorras tienen un valor de 595 euros (unos 645 dólares), las camisetas rondan los 600 euros (650 dólares), los buzos alcanzan los 1300 euros (1410 dólares), y las banderas llegan a 850 euros (aproximadamente 920 dólares).

Algunas de las piezas ya están disponibles en tiendas seleccionadas y en el sitio oficial de Balenciaga. Otras deben solicitarse por encargo debido a la alta demanda. Varias tallas se agotaron en cuestión de horas tras el lanzamiento.

Un componente musical como sello distintivo

La propuesta no solo apuesta por lo visual, sino también por lo sonoro. Spears seleccionó personalmente una playlist disponible en la plataforma Balenciaga Music Hub, así como en servicios de streaming como Spotify y Apple Music. La lista incluye remixes inéditos de sus clásicos Gimme More, Oops!… I Did It Again y Me Against the Music (con Madonna), producidos por BFRND, colaborador habitual de Demna.

Además, se lanzó un EP digital titulado Britney Spears for Balenciaga Music, que reúne nuevas versiones de estos éxitos como parte de la celebración del 25º aniversario del álbum Oops!… I Did It Again, uno de los más icónicos de la cantante.

Un cierre simbólico para Gvasalia en Balenciaga

Durante su gestión en Balenciaga, Demna Gvasalia impulsó colaboraciones conceptuales con figuras como Kim Kardashian, Nicole Kidman y Michelle Yeoh. La elección de Spears como protagonista de su despedida tiene un fuerte componente generacional y afectivo. Ambos comparten una sensibilidad estética que definió gran parte del imaginario cultural de principios de los 2000.

Con Exactitudes, Gvasalia cierra su etapa en la firma con una propuesta que resume su visión: moda como archivo vivo, gesto conceptual y documento emocional. A partir de julio, Pierpaolo Piccioli —exdirector creativo de Valentino— tomará las riendas de Balenciaga. Gvasalia, por su parte, se prepara para iniciar un nuevo capítulo en Gucci.