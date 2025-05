«El manotazo» entre Brigitte y Emmanuel Macron es solo una anécdota más en una relación que ya causó revuelo

Emmanuel Macron, un adolescente de 15 años, conoció a Brigitte Trogneux, su profesora de 39 años, en 1992 en Amiens, Francia. Su amor, forjado en un aula jesuita, superó críticas familiares y sociales para llegar al Elíseo. La historia, aún es debatida, frente al escrutinio público.

Emmanuel y Brigitte Macron: un encuentro en el aula

En 1992, el Lycée La Providence, un exclusivo colegio jesuita en Amiens, reunió a Emmanuel Macron, un estudiante de 15 años, y a Brigitte Trogneux, su profesora de literatura de 39 años. Ella dirigía el taller de teatro. Él destacaba por su inteligencia.

Las charlas sobre libros encendieron una conexión especial. “Estábamos completamente fascinados el uno por el otro”, dijo Brigitte, según el diario francés Le Monde. La diferencia de edad y su rol de profesora generaron murmullos en Amiens, una ciudad conservadora.

El vínculo creció en el taller teatral. Emmanuel, maduro para su edad, impresionó a Brigitte con su pasión. A los 17 años, le confesó su amor. “Te casarás conmigo algún día”, prometió, según la biografía Emmanuel Macron: Un joven perfecto de Anne Fulda.

Brigitte, casada con André-Louis Auzière, un banquero, y madre de tres hijos, enfrentó un dilema. La Francia de los 90, aunque más abierta que antes, juzgaba este tipo de relaciones.

Oposición familiar y social

Los padres de Emmanuel, médicos respetados, se sorprendieron al saberlo. “Casi se caen de la silla”, escribió Fulda en su libro. Intentaron separarlos enviando a Emmanuel a París, al Lycée Henri-IV, en 1994.

La distancia no rompió su contacto. Emmanuel llamó a Brigitte con frecuencia, manteniendo su promesa. “No me pidas que lo deje, porque no lo haré”, dijo Brigitte a los padres de Emmanuel, según el diario Le Parisien.

En Amiens, los rumores crecieron. La comunidad jesuita criticó a Brigitte, madre de familia, por su cercanía con un alumno.

Brigitte enfrentó un escrutinio intenso. Su matrimonio con Auzière se quebró. En 2006, se divorció, un paso clave para su relación con Emmanuel. Los hijos de Brigitte —Sébastien, Laurence y Tiphaine— aceptaron gradualmente a Emmanuel. Laurence, compañera de clase de Emmanuel, ayudó en esta transición. “Es un hombre excepcional”, dijo Tiphaine en 2017, según el periódico británico The Guardian.

De Amiens al Elíseo

En 2007, Emmanuel, un banquero de 29 años, y Brigitte, de 54 años, se casaron en Le Touquet, una localidad costera. La boda marcó un hito. Emmanuel agradeció a Brigitte: “Gracias por aceptarme, un joven no del todo terminado”.

Su relación enfrentó nuevas críticas cuando Emmanuel entró en política. En 2014, como ministro de Economía, y en 2017, como presidente, atrajo atención mundial. La diferencia de edad y el contexto escolar alimentaron titulares. “¡Viva la diferencia de edad!”, (“Vive la age difference!”) publicó The Guardian en 2017, romantizando su historia.

Los medios variaron en su enfoque. El diario Times of India (2024) llamó su relación “una historia de amor no convencional”. Pero otros fueron críticos. “Es un poco espeluznante, en realidad”, (“creepy as hell”) escribió Celebitchy en 2017.

El inicio en el aula, con Emmanuel menor de edad, generó debates éticos. “No está mal alzar una ceja”, (“It isn’t wrong to raise an eyebrow”), señaló The Guardian. En Francia, la edad de consentimiento (15 años desde 1982) evitó problemas legales, pero el rol de Brigitte como profesora fue cuestionado.

Lo que dicen Emmanuel y Brigitte Macron

La vida pública de los Macron intensificó las críticas. Brigitte, como primera dama, enfrentó ataques por su edad y apariencia. Emmanuel defendió a Brigitte: “Nuestra relación es auténtica, no convencional pero real”, afirmó en 2017, citado por Le Monde.

Brigitte, activa en educación, redefine el rol de primera dama. Emmanuel la llama su “roca”. Su relación, nacida en un aula, ha resistido rumores. “No elegimos de quién nos enamoramos”, dijo Brigitte en 2018, según la revista Elle. Su historia refleja un amor que desafía normas. En Le Touquet, se refugian del escrutinio. Su vínculo, iniciado en 1992, sigue siendo noticia global.

Un nuevo incidente entre Emmanuel y Brigitte Macron

Las redes sociales, como X, amplificaron el escrutinio en las últimas horas. Un vídeo en Vietnam generó revuelo. Al llegar a Hanói, Brigitte tocó el rostro de Emmanuel al salir del avión presidencial. Fox News lo llamó “empujón en la cara”. Midi Libre preguntó: “¿Brigitte golpeó a Emmanuel?”. “Estábamos bromeando, como a menudo hacemos”, dijo Macron, según The Washington Post.

El incidente de Vietnam muestra cómo los Macron, siguen bajo la lupa. Cada gesto se analiza. Su relación, forjada en Amiens, ha superado décadas de críticas. Desde los susurros locales hasta titulares globales. Su historia, como un libro abierto, sigue sumando capítulos.