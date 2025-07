Brighton inicia pretemporada en España con Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento

Brighton comenzó su pretemporada en España el 14 de julio de 2025, enfrentando a Stoke City y Las Palmas en amistosos, con los ecuatorianos Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento integrados al equipo, buscando consolidarse o explorar nuevas opciones en el mercado de transferencias.

Inicio de la pretemporada en España

La Gaviotas arrancaron su pretemporada la semana pasada en Inglaterra y se trasladó a España para continuar los entrenamientos de cara a la Premier League 2025-2026. El equipo, dirigido por Fabian Hürzeler, disputará dos partidos amistosos, uno contra Stoke City el 16 de julio y contra Las Palmas el 21 de julio, ambos a puerta cerrada. Estos encuentros forman parte de la preparación para la temporada que inicia en agosto.

Estupiñán, lateral izquierdo, se incorporó al equipo en España tras no iniciar los entrenamientos en Inglaterra. En cambio el extremo Sarmiento, regresó tras finalizar su cesión en Burnley en la EFL Championship.

Futuro incierto para Estupiñán y Sarmiento

Pervis Estupiñán, con contrato hasta 2027, expresó el 11 de junio de 2025 su deseo de buscar un nuevo desafío: “Han sido tres años de mucho aprendizaje en Brighton, pero será un mercado de mucho movimiento. El club sabe que me gustaría seguir creciendo y me han dado la libertad de tomar una decisión”. Sin embargo, no se han reportado ofertas concretas por el defensor, quien se mantiene comprometido con el equipo mientras se define su situación.

Por su parte, Jeremy Sarmiento, también con contrato hasta 2027, regresió tras tres cesiones consecutivas, la última en Burnley. En el primer amistoso Brighton goleó 6-1 a Wycombe Wanderers, y Sarmiento tuvo minutos, mostrando su intención de ganarse un lugar en el plantel. No obstante, su permanencia no está garantizada, ya que el club evaluará su rol bajo la dirección de Hürzeler.

Pretemporada y objetivos

La pretemporada 2025 de Brighton incluye una gira en España para afinar la táctica y la condición física antes del inicio de la Premier League. Los amistosos contra Stoke City, de la EFL Championship, y Las Palmas, de LaLiga, permitirán al técnico Fabian Hürzeler evaluar a los jugadores. Brighton busca repetir su buena actuación en la Premier League tras finalizar en la zona media de la tabla en la temporada 2024-2025.

Estupiñán, tras superar una lesión de tobillo que lo marginó de la Copa América 2024, se enfoca en recuperar su nivel, aunque su futuro podría estar en otro club, con rumores que lo vinculan a equipos como Manchester United. Sarmiento, destacado en la Copa América 2024 con Ecuador, busca consolidarse en Brighton tras sus actuaciones en los amistosos, incluyendo un gol ante Tokyo Verdy en la pretemporada 2024.

Próximos pasos para Brighton

Tras los amistosos en España, Brighton regresará a Inglaterra para enfrentar a Southampton el 2 de agosto en otro partido de preparación. Estos encuentros serán clave para que Hürzeler defina la plantilla y evalúe a jugadores como Estupiñán y Sarmiento, quienes enfrentan decisiones importantes sobre su futuro. La Premier League 2025-2026 comenzará el 16 de agosto, y Brighton espera llegar con un equipo competitivo.

La situación de los ecuatorianos genera expectativa entre los aficionados, quienes siguen de cerca las negociaciones en el mercado de transferencias. Brighton, por su parte, mantiene su enfoque en fortalecer el plantel mientras gestiona las posibles salidas de sus jugadores.